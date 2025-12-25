Недорогі телефони в подарунок на Новий рік 2026: топ 5 найкращих моделей в Україні (відео)

Отримати недорогий смартфон у подарунок на Новий рік буде радий кожен, адже це найпопулярніший і найзатребуваніший гаджет.

Сьогодні межа між флагманськими та бюджетними моделями сильно розмилася, тому можна отримати хорошу якість за помірну ціну. Фокус відібрав 5 найкращих недорогих телефонів, які не соромно подарувати на Новий рік.

Найкращий недорогий телефон у подарунок: Google Pixel 9a

Смартфон Google Pixel 9a стане чудовим вибором для подарунка на Новий рік Фото: PCMag

Найкращий телефон, який можна купити за 19 000 грн. Він коштує приблизно вдвічі дешевше за iPhone 16 Pro або Samsung Galaxy S25 Plus, при цьому забезпечує бездротову зарядку Qi і найвищу продуктивність завдяки процесору Google Tensor G4, тому ж самому, що і у флагманській серії Pixel 9. Pixel 9a отримує сім років програмної підтримки, а це рідкість у середньому ціновому сегменті.

Головною перевагою є система камер. Pixel 9a оснащений 48-мегапіксельною основною камерою, яка робить деталізовані, барвисті та чіткі фотографії за будь-якого освітлення. До неї приєднується 13-мегапіксельна надширококутна камера, а 13-мегапіксельна фронтальна камера також демонструє високу якість. Навіть кілька відеороликів, знятих мною в умовах недостатнього освітлення з роздільною здатністю 4K з частотою 60 кадрів за секунду, мали доволі гарний вигляд.

Модель має яскравий 6,3-дюймовий OLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, завдяки чому всі анімації на екрані виглядають неймовірно плавними, чіп NFC для безконтактних платежів і ступінь захисту IP68. Він пропонує "розумні" інструменти, яких немає в багатьох інших смартфонах вартістю менше 500 доларів.

Найкращий недорогий iPhone: iPhone 16e

iPhone 16e має стильний вигляд і коштує не так уже й дорого Фото: Bridenstine

Смартфони від Apple коштують чимало, але це найдешевший з них (ціна — від 22 000 грн). Це хороший телефон з відмінною продуктивністю завдяки чіпсету A18, який дає доступ до системи ШІ Apple Intelligence. У нього на одне графічне ядро менше порівняно з iPhone 16, що трохи знижує продуктивність, але не заважає грати в більшість ігор.

Головна перевага iPhone 16e — час автономної роботи. Він працює довше, ніж iPhone 16 того ж розміру, і майже наздоганяє більші iPhone від Apple. Це стало можливим завдяки новому чипу C1 з високою енергоефективністю.

48-мегапіксельна камера здатна робити якісні знімки навіть при слабкому освітленні, але це єдина камера в телефоні. Тут немає функції Dynamic Island; замість неї повернувся виріз в екрані.

Найкращий недорогий телефон Samsung: Galaxy S25 FE

Galaxy S25 FE майже не поступається флагманам Samsung Фото: phonearena.com

"Полегшена" версія Samsung: Galaxy S25, яка мало в чому суттєво поступається флагманам. Наприклад, 6,7-дюймовий AMOLED-екран, не такий яскравий і не має адаптивної частоти оновлення від 1 до 120 Гц. Натомість доступні майже всі функції Galaxy AI, бездротову зарядку Qi2 та водостійкість за стандартом IP68.

Galaxy S25 FE може похвалитися батареєю ємністю 4900 мАг, якої зазвичай вистачає на цілий день при середньому використанні, і потрійною камерою з 3-кратним оптичним зумом. Чипсет Exynos 2400 має високу продуктивність, зокрема в іграх. Купити такий телефон можна приблизно за 24,5 тисячі грн.

Найкраще співвідношення ціни та якості: Nothing Phone 3a

Телефони Nothing Phone 3a і Nothing Phone 3a Pro коштують недорого Фото: cnet.com

Стильний та унікальний смартфон, не схожий на інші. Продуктивність забезпечується процесором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, батарея ємністю 5000 мАг дає змогу використовувати телефон цілий день за умови інтенсивного використання (два дні за менш інтенсивної активності), а дисплей вирізняється плавністю, чіткістю та яскравістю.

Phone (3a) коштує близько 13 000 грн, і за цю ціну складно знайти щось краще. За невелику доплату (близько 4 000 грн) можна придбати Phone (3a) Pro, у якого основний 50-мегапіксельний сенсор у Pro має трохи більші пікселі. Завдяки цьому він може захоплювати трохи більше світла для більш якісних нічних фотографій. Він також має 3-кратний перископічний телеоб'єктив, що дозволяє наближати зображення.

Бюджетний телефон із найкращою батареєю: OnePlus 13R

Смартфон OnePlus 13R славиться великою батареєю Фото: Скриншот

Телефон середнього цінового сегмента, здатний конкурувати з флагманськими моделями, особливо що стосується часу автономної роботи. Акумулятор ємністю 6000 мАг дає змогу забути про зарядку на два дні навіть за інтенсивного використання. Технологія SUPERVOOC потужністю 80 Вт повністю заряджає пристрій за 26 хвилин.

Камери відстають від флагманських моделей, але роблять вельми гідні фото, особливо при слабкому освітленні. Процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті забезпечує неймовірно високу швидкість роботи є навіть телеоб'єктив. Купити OnePlus 13R в Україні можна за ціною близько 20 000 грн.

