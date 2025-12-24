Смартфоны Samsung массово подделывают: как отличить фейк от настоящего флагмана

В Индии раскрыта преступная схема по производству поддельных смартфонов Samsung с использованием комплектующих, импортируемых из Китая. Их планировали продавать по цене от 389 до 445 долларов США.

В Индии контрафактная продукция встречается практически во всех категориях товаров, но в основном на рынках смартфонов, умных часов, наушников, планшетов и ноутбуков. Что касается поддельных мобильных телефонов, то в основном это фейковые версии моделей iPhone от Apple и телефонов Galaxy от Samsung. Операция правоохранительных органов страны позволила сократить количество поддельных телефонов Samsung на рынке, пишет sammobile.com.

Полиция Дели получила информацию о магазине, где группа лиц производила поддельные смартфоны Samsung. В ночь с 13 на 14 декабря 2025 года правоохранительные органы провели рейд, в ходе которого задержали четырех человек, изготавливавших поддельные телефоны Samsung с использованием комплектующих, импортируемых из Китая.

Правоохранительные органы обнаружили 512 поддельных телефонов Samsung Galaxy, включая контрафактные версии смартфонов Galaxy S Ultra, Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip. Они планировали продавать каждый телефон по цене от 35 000 до 40 000 индийских рупий (389 — 445 долларов США, — прим. ред.). Полиция Дели также обнаружила 124 материнские платы, 138 аккумуляторов, 459 поддельных наклеек IMEI с надписью "Сделано во Вьетнаме" и специальные инструменты для сборки телефонов.

Понятно, что настоящий смартфон Samsung не может стоить так дешево. Это и есть главный фактор, указывающий на то, что перед вами подделка.

Следующим шагом в расследовании станет отслеживание цепочки поставок и установление контакта с покупателями для выявления сети, связанной с производством и продажей поддельных телефонов Samsung. Благодаря последнему задержанию и дальнейшему расследованию, на рынке будет меньше фейковых гаджетов. Это не только защитит людей от попадания в ловушку этих преступников, но и принесет пользу компании-производителю, отмечает СМИ.

