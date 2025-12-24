Смартфони Samsung масово підробляють: як відрізнити фейк від справжнього флагмана

В Індії викрито злочинну схему з виробництва підроблених смартфонів Samsung з використанням комплектуючих, імпортованих з Китаю. Їх планували продавати за ціною від 389 до 445 доларів США.

В Індії контрафактна продукція трапляється практично у всіх категоріях товарів, але переважно на ринках смартфонів, розумних годинників, навушників, планшетів і ноутбуків. Що стосується підроблених мобільних телефонів, то в основному це фейкові версії моделей iPhone від Apple і телефонів Galaxy від Samsung. Операція правоохоронних органів країни дала змогу скоротити кількість підроблених телефонів Samsung на ринку, пише sammobile.com.

Поліція Делі отримала інформацію про магазин, де група осіб виробляла підроблені смартфони Samsung. У ніч із 13 на 14 грудня 2025 року правоохоронні органи провели рейд, під час якого затримали чотирьох осіб, які виготовляли підроблені телефони Samsung із використанням комплектуючих, імпортованих із Китаю.

Правоохоронні органи виявили 512 підроблених телефонів Samsung Galaxy, включно з контрафактними версіями смартфонів Galaxy S Ultra, Galaxy Z Fold і Galaxy Z Flip. Вони планували продавати кожен телефон за ціною від 35 000 до 40 000 індійських рупій (389 — 445 доларів США, — прим. ред.). Поліція Делі також виявила 124 материнські плати, 138 акумуляторів, 459 підроблених наліпок IMEI з написом "Зроблено у В'єтнамі" і спеціальні інструменти для складання телефонів.

Зрозуміло, що справжній смартфон Samsung не може коштувати так дешево. Це і є головний фактор, який вказує на те, що перед вами підробка.

Наступним кроком у розслідуванні стане відстеження ланцюжка поставок і встановлення контакту з покупцями для виявлення мережі, пов'язаної з виробництвом і продажем підроблених телефонів Samsung. Завдяки останньому затриманню і подальшому розслідуванню, на ринку буде менше фейкових гаджетів. Це не тільки захистить людей від потрапляння в пастку цих злочинців, а й принесе користь компанії-виробнику, зазначає ЗМІ.

