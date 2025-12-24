Google Карти непомітно відновили роботу закритої функції якраз до зими: це важливо

Компанія Google повернула в Google Maps інформацію про лижні траси та підйомники після того, як цю функцію закрили минулого року.

Незадоволені рішенням компанії Google лижники запустили щонайменше одну петицію з проханням повернути цю функцію. Одну з них підписали майже 3000 осіб, пише bgr.com.

"Ми отримали безліч повідомлень від людей, яким не вистачало інформації про лижні траси в Google Maps, тому ми повертаємо інформацію про підйомники і траси цієї зими", — повідомив представник Google виданню Powder. "Ви побачите актуальну інформацію про лижні траси, починаючи з популярних курортів Північної Америки та Європи".

Як не дивно, це суперечить поясненню, яке компанія дала в жовтні минулого року, коли відключила цю функцію.

"Згодом ми виявили, що більшість користувачів не звертаються до Google Maps по подібну інформацію, а вважають за краще використовувати карти безпосередньо окремих гірськолижних курортів, оскільки їх вважають найавторитетнішим джерелом цієї інформації", — повідомив менеджер із продуктів користувачеві, який поцікавився змінами. "У результаті ми займаємося видаленням цієї інформації з Карт, що ви, можливо, вже помітили".

Google додала інформацію про гірськолижні курорти в Google Maps як експеримент у 2013 році, але це не означає, що відродження цієї функції у 2025 році запропонує вичерпну інформацію про курорти по всьому світу. Схоже, компанія переробила цю функцію, пише ЗМІ. Для оновлення інтерфейсу відображення гірськолижних трас Google використовувала нові супутникові знімки і карти гірськолижних курортів. Варто також зазначити, що функція може бути недоступна скрізь, де вона була до того, як компанія припинила її підтримку минулого року.

Паудер зазначає, що Google Maps може не відображати найактуальнішу інформацію про всі підтримувані гірськолижні курорти.

Якщо Google Карти підтримує курорт, куди ви прямуєте, ви побачите гірськолижні траси, забарвлені суцільними синіми, зеленими і чорними лініями. Підйомники відображаються на карті пунктирними червоними лініями. Хоча деяким лижникам можуть більше подобатися фізичні та цифрові карти, пропоновані курортами, наявність тієї самої інформації в Google Maps — це велика перевага, особливо якщо ви вже використовуєте застосунок для навігації в інших місцях під час водіння та піших прогулянок.

