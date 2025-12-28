Интернета и Android не было бы: чем украинцы обязаны Linux, даже не подозревая об этом

Благодаря системе Linux сегодня работают почти все информационные технологии и сам интернет. Ее создатель, Линус Торвальдс, появился на свет 28 декабря 1969 года, и к его дню рождения стоит вспомнить, чем ему обязан весь мир и Украина в частности.

Операционная система, которая начиналась как эксперимент, за тридцать лет превратилась в фундамент глобальной цифровой инфраструктуры. Фокус расскажет, почему без Linux жизнь украинцев была бы совсем другой.

Как появился Linux

В 1991 году финский студент Линус Торвальдс обнародовал первую версию ядра Linux — открытой операционной системы, которую каждый желающий мог свободно использовать, изменять и распространять. Сначала Linux разрабатывался как альтернатива Unix для персональных компьютеров, но быстро превратился в платформу для всемирного сотрудничества программистов. Именно эта модель открытого кода позволила создать десятки различных дистрибутивов, которые теперь используют во всем мире, включая Украину.

Модель открытого кода позволила привлечь тысячи разработчиков по всему миру. Со временем вокруг ядра Linux сформировались полноценные дистрибутивы — Debian, Red Hat, Ubuntu, SUSE — которые начали активно использоваться в корпоративной среде, образовании и государственных учреждениях.

Linux как основа работы интернета

Сегодня Linux является базовой платформой для работы интернета. По разным оценкам, большинство вебсерверов в мире работает именно на Linux в связке с такими технологиями, как Apache, Nginx или LiteSpeed, что позволяет обрабатывать огромное количество запросов и обеспечивать стабильный доступ к сайтам и сервисам. На этой основе функционируют поисковые системы, социальные сети, онлайн-магазины и стриминговые сервисы.

Например, серверная инфраструктура Google обрабатывает миллиарды поисковых запросов ежедневно, используя модифицированные Linux-системы. Wikipedia, один из крупнейших информационных ресурсов в мире, также работает на Linux, обеспечивая стабильный доступ к знаниям для сотен миллионов пользователей. Даже банковские транзакции и платежные шлюзы часто обрабатываются на серверах с этой ОС.

Поисковая система Google не будет работать без Linux Фото: Unsplash

Современные мессенджеры обрабатывают миллиарды сообщений ежедневно, и для этого им нужна стабильная, масштабируемая и безопасная серверная инфраструктура. Именно поэтому большинство ведущих платформ использует Linux в качестве базовой операционной системы: WhatsApp, Telegram, Signal, Viber.

В Украине большинством хостингов и серверной инфраструктуры пользуются именно Linux-серверы — от коммерческих порталов до сайтов государственных органов. Благодаря открытому коду и стабильности Linux многие украинские ИТ-компании выбирают эту операционную систему для обеспечения надежной работы своих сервисов.

Украинские государственные сервисы, такие как мобильное приложение и портал "Дія", позволяют проводить онлайн-идентификацию, получать цифровые документы и пользоваться государственным электронным взаимодействием.

Облака, стриминг, банки

Linux стал стандартом для современных облачных платформ и дата-центров. Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure базируются на Linux-инфраструктуре. Контейнерные технологии Docker и Kubernetes также зависимы от Linux, что позволяет компаниям эффективно развертывать сервисы, в том числе и украинским провайдерам и стартапам.

Linux фактически является отраслевым стандартом для стриминговых сервисов. Netflix использует Linux-серверы для трансляции видео в формате 4K миллионам пользователей одновременно. YouTube использует Linux для обработки, кодирования и хранения видео, загруженных пользователями со всего мира.

Netflix работает благодаря Linux

Музыкальные стриминговые платформы, такие как Spotify и SoundCloud, также базируются на Linux-инфраструктуре, что позволяет быстро доставлять аудиоконтент и персонализированные рекомендации. Для украинских пользователей это означает стабильную работу сервисов даже в часы пиковой нагрузки.

Кроме того, Linux сегодня является почти стандартом для систем искусственного интеллекта: оптимизированные фреймворки машинного обучения (TensorFlow, PyTorch) работают на Linux-кластерах с GPU-ускорением, что используется в научных и коммерческих проектах по всей Европе, включая Украину.

Linux в кармане: смартфоны и встроенные системы

Операционная система Android, которая доминирует на мировом рынке смартфонов, построена на ядре Linux. Это означает, что миллионы украинцев ежедневно пользуются разработкой Линуса Торвальдса, даже не задумываясь об этом, устанавливая приложения, оплачивая счета, используя сервисы банков и государственные приложения прямо со смартфонов.

Linux также присутствует в навигационных и транспортных сервисах, таких как Google Maps, Waze, Bolt, Uber помогают ориентироваться в городах, заказывать такси и планировать маршруты — все это на Android-смартфонах с Linux-ядром.

Отдельное место занимают банковские и финансовые приложения. В Украине это, в частности, monobank, Приват24, Ощад 24/7, Sense SuperApp. Они используют Android-платформу для быстрых платежей, переводов, авторизации через биометрию и интеграции с NFC-оплатами. Надежность Linux-ядра является ключевой для защиты финансовых операций.

