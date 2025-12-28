Інтернету та Android не було б: чим українці завдячуюють Linux, навіть не підозрюючи

Завдяки системі Linux сьогодні працюють майже всі інформаційні технології і сам інтернет. Її творець, Лінус Торвальдс, з'явився на світ 28 грудня 1969 року, і до його дня народження варто пригадати, чим йому завдячує весь світ та Україна зокрема.

Операційна система, яка починалася як експеримент, за тридцять років перетворилася на фундамент глобальної цифрової інфраструктури. Фокус розповість, чому без Linux життя українців було б зовсім інакшим.

Як з’явився Linux

У 1991 році фінський студент Лінус Торвальдс оприлюднив першу версію ядра Linux — відкритої операційної системи, яку кожен охочий міг вільно використовувати, змінювати та поширювати. Спочатку Linux розроблявся як альтернатива Unix для персональних комп’ютерів, але швидко перетворився на платформу для всесвітньої співпраці програмістів. Саме ця модель відкритого коду дозволила створити десятки різних дистрибутивів, які тепер використовують у всьому світі, включно з Україною.

Модель відкритого коду дозволила залучити тисячі розробників по всьому світу. З часом навколо ядра Linux сформувалися повноцінні дистрибутиви — Debian, Red Hat, Ubuntu, SUSE — які почали активно використовуватися в корпоративному середовищі, освіті та державних установах.

Linux як основа роботи інтернету

Сьогодні Linux є базовою платформою для роботи інтернету. За різними оцінками, більшість вебсерверів у світі працює саме на Linux у зв’язці з такими технологіями, як Apache, Nginx або LiteSpeed, що дозволяє обробляти величезну кількість запитів та забезпечувати стабільний доступ до сайтів і сервісів. На цій основі функціонують пошукові системи, соціальні мережі, онлайн-магазини та стримінгові сервіси.

Наприклад, серверна інфраструктура Google обробляє мільярди пошукових запитів щодня, використовуючи модифіковані Linux-системи. Wikipedia, один із найбільших інформаційних ресурсів у світі, також працює на Linux, забезпечуючи стабільний доступ до знань для сотень мільйонів користувачів. Навіть банківські транзакції та платіжні шлюзи часто обробляються на серверах із цією ОС.

Пошукова система Google не працюватиме без Linux Фото: Unsplash

Сучасні месенджери обробляють мільярди повідомлень щодня, і для цього їм потрібна стабільна, масштабована та безпечна серверна інфраструктура. Саме тому більшість провідних платформ використовує Linux як базову операційну систему: WhatsApp, Telegram, Signal, Viber.

В Україні більшістю хостингів та серверної інфраструктури користуються саме Linux-сервери — від комерційних порталів до сайтів державних органів. Завдяки відкритому коду та стабільності Linux багато українських ІТ-компаній вибирають цю операційну систему для забезпечення надійної роботи своїх сервісів.

Українські державні сервіси, як-от мобільний додаток і портал "Дія", дозволяють проводити онлайн-ідентифікацію, отримувати цифрові документи та користуватися державною електронною взаємодією.

Хмари, стрімінг, банки

Linux став стандартом для сучасних хмарних платформ і дата-центрів. Amazon Web Services, Google Cloud і Microsoft Azure базуються на Linux-інфраструктурі. Контейнерні технології Docker та Kubernetes також залежні від Linux, що дозволяє компаніям ефективно розгортати сервіси, зокрема й українським провайдерам та стартапам.

Linux фактично є галузевим стандартом для стрімінгових сервісів. Netflix використовує Linux-сервери для трансляції відео у форматі 4K мільйонам користувачів одночасно. YouTube використовує Linux для обробки, кодування та зберігання відео, завантажених користувачами з усього світу.

Netflix працює завдяки Linux

Музичні стримінгові платформи, такі як Spotify та SoundCloud, також базуються на Linux-інфраструктурі, що дозволяє швидко доставляти аудіоконтент і персоналізовані рекомендації. Для українських користувачів це означає стабільну роботу сервісів навіть у години пікового навантаження.

Крім того, Linux сьогодні є майже стандартом для систем штучного інтелекту: оптимізовані фреймворки машинного навчання (TensorFlow, PyTorch) працюють на Linux-кластерах із GPU-прискоренням, що використовується в наукових і комерційних проєктах по всій Європі, включаючи Україну.

Linux у кишені: смартфони та вбудовані системи

Операційна система Android, яка домінує на світовому ринку смартфонів, побудована на ядрі Linux. Це означає, що мільйони українців щодня користуються розробкою Лінуса Торвальдса, навіть не замислюючись про це, встановлюючи додатки, сплачуючи рахунки, використовуючи сервіси банків і державні застосунки прямо зі смартфонів.

Linux також присутній у навігаційних та транспортних сервісах, таких як Google Maps, Waze, Bolt, Uber допомагають орієнтуватися в містах, замовляти таксі та планувати маршрути — усе це на Android-смартфонах із Linux-ядром.

Окреме місце займають банківські та фінансові застосунки. В Україні це, зокрема, monobank, Приват24, Ощад 24/7, Sense SuperApp. Вони використовують Android-платформу для швидких платежів, переказів, авторизації через біометрію та інтеграції з NFC-оплатами. Надійність Linux-ядра є ключовою для захисту фінансових операцій.

