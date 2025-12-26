Новые iPhone получат камеры от смартфонов Samsung: почему конкуренту заплатят миллиарды

Apple готовится к изменениям в цепочке поставок для будущих iPhone. Впервые за долгое время компания перестанет сотрудничать с Sony, обратившись к своему главному конкуренту — Samsung — за передовыми фотосенсорами.

Для реализации этого проекта Samsung уже начала подготовку производственных мощностей на своем заводе в Остине, штат Техас. Компания инвестирует миллиарды долларов в переоснащение фабрики, чтобы начать выпуск инновационных CMOS-сенсоров (CIS) специально для Apple, пишет The Elec.

Зачем это Apple?

Главная причина перехода к конкуренту — уникальная технология Samsung. Речь идет о трехслойной гибридной структуре датчика, которая предполагает наложение друг на друга трех пластин: фотодиодов, транзисторов и аналого-цифровых преобразователей. Такая архитектура позволяет уменьшить размер пикселей при одновременном снижении уровня цифрового шума.

Это открывает новые возможности для мобильной фотографии: улучшенное качество снимков при слабом освещении, расширенный динамический диапазон и более высокую скорость считывания данных. Подобная технология в коммерческих масштабах для смартфонов ранее не применялась, что сделает iPhone 18 потенциальным лидером в качестве съемки.

iPhone ранее оснащались камерами Sony Фото: Скриншот

Миллиардные инвестиции в США

Samsung серьезно настроена на выполнение контракта. Компания уже уведомила городской совет Остина о планах потратить 19 миллиардов долларов на ремонт, обслуживание и закупку передового оборудования для своего завода. Сейчас активно ведется наем инженеров и менеджеров для наладки коммуникаций и подготовки "чистых комнат".

Ожидается, что новая производственная линия заработает уже в марте следующего года. Это позволит Samsung стать ключевым партнером Apple в области камер, потеснив японскую Sony, которая долгие годы была эксклюзивным поставщиком датчиков для iPhone.

