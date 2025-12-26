Нові iPhone отримають камери від смартфонів Samsung: чому конкуренту заплатять мільярди

Apple готується до змін у ланцюжку поставок для майбутніх iPhone. Уперше за довгий час компанія перестане співпрацювати з Sony, звернувшись до свого головного конкурента — Samsung — за передовими фотосенсорами.

Для реалізації цього проєкту Samsung вже почала підготовку виробничих потужностей на своєму заводі в Остіні, штат Техас. Компанія інвестує мільярди доларів у переоснащення фабрики, щоб почати випуск інноваційних CMOS-сенсорів (CIS) спеціально для Apple, пише The Elec.

Навіщо це Apple?

Головна причина переходу до конкурента — унікальна технологія Samsung. Йдеться про тришарову гібридну структуру датчика, яка передбачає накладення одна на одну трьох пластин: фотодіодів, транзисторів і аналого-цифрових перетворювачів. Така архітектура дає змогу зменшити розмір пікселів за одночасного зниження рівня цифрового шуму.

Це відкриває нові можливості для мобільної фотографії: поліпшену якість знімків при слабкому освітленні, розширений динамічний діапазон і більш високу швидкість зчитування даних. Подібна технологія в комерційних масштабах для смартфонів раніше не застосовувалася, що зробить iPhone 18 потенційним лідером у якості зйомки.

iPhone раніше оснащувалися камерами Sony Фото: Скриншот

Мільярдні інвестиції в США

Samsung серйозно налаштована на виконання контракту. Компанія вже повідомила міську раду Остіна про плани витратити 19 мільярдів доларів на ремонт, обслуговування і закупівлю передового обладнання для свого заводу. Зараз активно ведеться наймання інженерів і менеджерів для налагодження комунікацій і підготовки "чистих кімнат".

Очікується, що нова виробнича лінія запрацює вже в березні наступного року. Це дасть змогу Samsung стати ключовим партнером Apple у сфері камер, потіснивши японську Sony, яка довгі роки була ексклюзивним постачальником датчиків для iPhone.

