Какие смартфоны Samsung получат Android 16: назван список претендентов на апдейт (фото)

Samsung готовит крупный апдейт One UI 8.5 на базе ОС Android 16. Хотя публичное бета-тестирование пока доступно только для серии Galaxy S25, внутри компании уже идут испытания прошивки на других устройствах, включая модели среднего и бюджетного уровня.

Похоже, что компания планирует довольно быстро развернуть обновление на большом количестве смартфонов. Перечень устройств, на которых уже тестируется новая версия системы, приводит Gizmochina.

Кто в списке

В него вошли не только актуальные флагманы, но и популярные модели прошлых лет, а также свежие новинки A-линейки. Вот гаджеты, на которых Samsung уже опробовала One UI 8.5:

Серия Galaxy S: S25 Edge, S25 FE, вся линейка S24 (S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE), линейка S23 (S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE).

S25 Edge, S25 FE, вся линейка S24 (S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE), линейка S23 (S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE). Складные смартфоны: Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7, Z Fold 6 и Z Flip 6, а также Z Fold 5 и Z Flip 5.

Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7, Z Fold 6 и Z Flip 6, а также Z Fold 5 и Z Flip 5. Серия Galaxy A: Galaxy A56, A55, A36, A17, A17 5G, A16 5G.

Бюджетный Samsung Galaxy A16 5G тоже обновится Фото: gsmarena.com

Когда ждать

Стабильная версия One UI 8.5 дебютирует вместе с Galaxy S26 в начале следующего года. Сразу после этого обновление начнет приходить на старые модели. Первыми в очереди стоят владельцы серии Galaxy S25, затем апдейт получат остальные флагманы и складные устройства, а после них — доступные модели серии A.

Тот факт, что тестирование уже идет полным ходом на таком количестве гаджетов, вселяет надежду, что пользователям не придется долго ждать заветного уведомления об апдейте.

