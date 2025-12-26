Які смартфони Samsung отримають Android 16: названо список претендентів на апдейт (фото)

Samsung готує великий апдейт One UI 8.5 на базі ОС Android 16. Хоча публічне бета-тестування поки що доступне тільки для серії Galaxy S25, усередині компанії вже тривають випробування прошивки на інших пристроях, включно з моделями середнього і бюджетного рівня.

Схоже, що компанія планує досить швидко розгорнути оновлення на великій кількості смартфонів. Перелік пристроїв, на яких уже тестується нова версія системи, наводить Gizmochina.

Хто у списку

До нього увійшли не тільки актуальні флагмани, а й популярні моделі минулих років, а також свіжі новинки A-лінійки. Ось гаджети, на яких Samsung уже випробувала One UI 8.5:

Серія Galaxy S: S25 Edge, S25 FE, вся лінійка S24 (S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE), лінійка S23 (S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE).

S25 Edge, S25 FE, вся лінійка S24 (S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE), лінійка S23 (S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE). Складні смартфони: Galaxy Z Fold 7 і Z Flip 7, Z Fold 6 і Z Flip 6, а також Z Fold 5 і Z Flip 5.

Galaxy Z Fold 7 і Z Flip 7, Z Fold 6 і Z Flip 6, а також Z Fold 5 і Z Flip 5. Серія Galaxy A: Galaxy A56, A55, A36, A17, A17 5G, A16 5G.

Відео дня

Бюджетний Samsung Galaxy A16 5G теж оновиться Фото: gsmarena.com

Коли чекати

Стабільна версія One UI 8.5 дебютує разом із Galaxy S26 на початку наступного року. Одразу після цього оновлення почне приходити на старі моделі. Першими в черзі стоять власники серії Galaxy S25, потім апдейт отримають інші флагмани і складні пристрої, а після них — доступні моделі серії A.

Той факт, що тестування вже йде повним ходом на такій кількості гаджетів, вселяє надію, що користувачам не доведеться довго чекати заповітного повідомлення про апдейт.

Раніше повідомлялося, що смартфони Samsung масово підробляють. В Індії розкрито злочинну схему з виробництва підроблених смартфонів Samsung з використанням комплектуючих, імпортованих з Китаю. Їх планували продавати за ціною від 389 до 445 доларів США.