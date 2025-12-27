Ноутбук медленно заряжается через порт USB-C: в чем причина и как исправить

Многие ноутбуки сейчас имеют возможность заряжаться через порт USB-C, но процесс может идти очень медленно. Виновато в этом не зарядное устройства, а другие факторы.

Использование мощного зарядного устройства USB-C не означает, что ваш ноутбук будет использовать всю свою емкость. Ноутбуки (и другие устройства) оснащены строгими ограничениями мощности, предназначенными для защиты от перегрева, повреждения батареи и перезарядки, а также для поддержания стабильной подачи питания. Подробнее об этом рассказало издание Make Use Of.

Можно найти ноутбуки с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт, например, Framework Laptop 13 или Lenovo ThinkPad P16, а некоторые высокопроизводительные игровые ноутбуки поддерживают зарядку мощностью 230 Вт, используя при этом фирменный адаптер вместо USB-C. Однако на большинстве тонких и легких ноутбуков обычно поддерживается зарядка мощностью 45 или 65 Вт, и зарядное устройство мощностью 100 Вт не сможет дать больше, чем выдерживает сам ноутбук.

Многие ошибочно думают, что сам порт USB-C гарантирует быструю зарядку, но это всего лишь тип разъема. На самом деле скорость зарядки определяется используемым стандартом питания, чаще всего это USB Power Delivery (USB-PD). По этой причине внешне одинаковых зарядных устройства USB-C могут совершенно по-разному заряжать ноутбук.

Благодаря технологии USB-PD зарядное устройство и ноутбук согласовывают, какой уровень мощности может безопасно передаваться между ними. В зависимости от используемого оборудования, согласованный уровень мощности может составлять от менее 10 Вт до значительно более 100 Вт.

Энергетические профили как для зарядного устройства, так и для ноутбука предопределены и не могут быть превышены. Это обеспечивает безопасность ваших устройств, но именно поэтому зарядка через USB-C иногда кажется нестабильной.

Если зарядное устройство, кабель или ноутбук не поддерживают более высокий профиль, USB-PD автоматически переключается на самый высокий безопасный вариант из доступных. Одно слабое звено в этой системе, например, кабель, может незаметно ограничить скорость зарядки.

Чтобы по максимуму использовать режим USB-PD EPR (Extended Power Range) для быстрой зарядки ноутбука, необходимо иметь стандарт USB-PD 3.1, зарядное устройство с рейтингом EPR и кабель USB-C мощностью 240 Вт. Без всех этих компонентов мощность зарядки снижается до 100 Вт или ниже.

Даже при идеальных условиях зарядка через USB-C редко поддерживает высокую скорость долго. Ноутбуки намеренно снижают мощность зарядки при определенных условиях, например, когда уровень заряда достигает 80%, чтобы уменьшить износ аккумулятора

