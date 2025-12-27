Ноутбук повільно заряджається через порт USB-C: у чому причина і як виправити

Багато ноутбуків зараз мають можливість заряджатися через порт USB-C, але процес може йти дуже повільно. Винен у цьому не зарядний пристрій, а інші чинники.

Використання потужного зарядного пристрою USB-C не означає, що ваш ноутбук використовуватиме всю свою ємність. Ноутбуки (та інші пристрої) оснащені суворими обмеженнями потужності, призначеними для захисту від перегріву, пошкодження батареї та перезарядки, а також для підтримання стабільного подавання живлення. Докладніше про це розповіло видання Make Use Of.

Можна знайти ноутбуки з підтримкою зарядки потужністю 100 Вт, наприклад, Framework Laptop 13 або Lenovo ThinkPad P16, а деякі високопродуктивні ігрові ноутбуки підтримують зарядку потужністю 230 Вт, використовуючи при цьому фірмовий адаптер замість USB-C. Однак на більшості тонких і легких ноутбуків зазвичай підтримується зарядка потужністю 45 або 65 Вт, і зарядний пристрій потужністю 100 Вт не зможе дати більше, ніж витримує сам ноутбук.

Багато хто помилково думає, що сам порт USB-C гарантує швидку зарядку, але це всього лише тип роз'єму. Насправді швидкість зарядки визначається використовуваним стандартом живлення, найчастіше це USB Power Delivery (USB-PD). З цієї причини зовні однакові зарядні пристрої USB-C можуть абсолютно по-різному заряджати ноутбук.

Завдяки технології USB-PD зарядний пристрій і ноутбук узгоджують, який рівень потужності може безпечно передаватися між ними. Залежно від використовуваного обладнання, узгоджений рівень потужності може становити від менш ніж 10 Вт до значно більше 100 Вт.

Енергетичні профілі як для зарядного пристрою, так і для ноутбука визначені наперед і не можуть бути перевищені. Це забезпечує безпеку ваших пристроїв, але саме тому заряджання через USB-C іноді здається нестабільним.

Якщо зарядний пристрій, кабель або ноутбук не підтримують вищий профіль, USB-PD автоматично перемикається на найвищий безпечний варіант із доступних. Одна слабка ланка в цій системі, наприклад, кабель, може непомітно обмежити швидкість заряджання.

Щоб максимально використовувати режим USB-PD EPR (Extended Power Range) для швидкого заряджання ноутбука, необхідно мати стандарт USB-PD 3.1, зарядний пристрій із рейтингом EPR і кабель USB-C потужністю 240 Вт. Без усіх цих компонентів потужність зарядки знижується до 100 Вт або нижче.

Навіть за ідеальних умов заряджання через USB-C рідко підтримує високу швидкість довго. Ноутбуки навмисно знижують потужність заряджання за певних умов, наприклад, коли рівень заряду досягає 80%, щоб зменшити знос акумулятора

Раніше писали, як поліпшити швидкість зарядки будь-якого ноутбука. Експерти назвали п'ять простих, але робочих способів.