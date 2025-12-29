Солнечные панели массово продают за бесценок: почему они внезапно стали невыгодными

В Испании цены на электроэнергию резко упали из-за преизбытка солнечной энергии, и крупный бизнес оказался под угрозой банкротства.

Владельцы пытаются спасти нерентабельные электростанции, устанавливая аккумуляторные батареи. Подробности стали известны изданию Financial Times.

Преизбыток солнечной энергии

Испания стала европейским лидером в сфере солнечной энергетики благодаря большому количеству света и политике правительства, направленной на поддержку возобновляемых источников энергии. В стране начали массово строить солнечные электростанции, и теперь они производят больше энергии, чем нужно потребителям.

В итоге цены на электроэнергию упали вместе с доходами энергокомпаний. Ряд производителей пытаются спасти электростанции, инвестируя деньги в покупку и установку аккумуляторов, которые позволяют накапливать энергию и продавать, когда спрос повышается.

Производителям приходится выбирать между оплатой оптовым покупателям за то, чтобы те забрали у них излишки электроэнергии, и отключением электроэнергии. Некоторые компании продают электроэнергию корпоративным клиентам по долгосрочным договорам купли-продажи электроэнергии (PPA) сроком на 10-20 лет, поэтому не так страдают.

Солнечную энергию в Испании иногда просто некуда девать Фото: Скриншот

Продажа солнечных электростанций

Другие же пытаются продать свои станции, но их рыночная стоимость тоже снизилась на фоне кризиса. Согласно данным торговой платформы nTeaser, в начале 2024 года средняя стоимость действующих солнечных электростанций составляла 916 000 евро за мегаватт, но сейчас она снизилась до 648 000 евро за мегаватт.

"Сейчас сезон скидок", — сказала соучредитель nTeaser Кармен Искьердо. — "Испания остается динамичным рынком, но сейчас к активам предъявляются более строгие требования".

По словам топ-менеджера одной из компаний, владеющей электростанциями, в Испании сейчас много новых проектов, готовых к строительству: земля под установку оборудования уже выделена, разрешения и доступ к сети — уже получены. Застройщики пытаются продать их, чтобы избежать дальнейших расходов и потенциальных санкций со стороны правительства за невыполнение согласованных планов строительства, но желающих немного. Некоторые проекты выставили на продажу всего за 1 евро.

Ранее писали, какой ущерб понесла Испания из-за солнечных панелей. Предполагается, что из-за чрезмерного производства в начале 2025 года энергосистема не выдержала, и многие испанцы остались без света.