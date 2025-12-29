Сонячні панелі масово продають за безцінь: чому вони раптово стали невигідними

В Іспанії ціни на електроенергію різко впали через надлишок сонячної енергії, і великий бізнес опинився під загрозою банкрутства.

Власники намагаються врятувати нерентабельні електростанції, встановлюючи акумуляторні батареї. Подробиці стали відомі виданню Financial Times.

Надлишок сонячної енергії

Іспанія стала європейським лідером у сфері сонячної енергетики завдяки великій кількості світла і політиці уряду, спрямованій на підтримку поновлюваних джерел енергії. У країні почали масово будувати сонячні електростанції, і тепер вони виробляють більше енергії, ніж потрібно споживачам.

У підсумку ціни на електроенергію впали разом із доходами енергокомпаній. Деякі виробники намагаються врятувати електростанції, інвестуючи гроші в купівлю та встановлення акумуляторів, які дають змогу накопичувати енергію і продавати, коли попит підвищується.

Відео дня

Виробникам доводиться обирати між оплатою оптовим покупцям за те, щоб ті забрали у них надлишки електроенергії, і відключенням електроенергії. Деякі компанії продають електроенергію корпоративним клієнтам за довгостроковими договорами купівлі-продажу електроенергії (PPA) терміном на 10-20 років, тому не так страждають.

Сонячну енергію в Іспанії іноді просто нікуди дівати Фото: Скриншот

Продаж сонячних електростанцій

Інші ж намагаються продати свої станції, але їхня ринкова вартість теж знизилася на тлі кризи. Згідно з даними торгової платформи nTeaser, на початку 2024 року середня вартість діючих сонячних електростанцій становила 916 000 євро за мегават, але зараз вона знизилася до 648 000 євро за мегават.

"Зараз сезон знижок", — сказала співзасновниця nTeaser Кармен Іскьєрдо. — "Іспанія залишається динамічним ринком, але зараз до активів висувають суворіші вимоги".

За словами топ-менеджера однієї з компаній, що володіє електростанціями, в Іспанії наразі багато нових проєктів, готових до будівництва: земля під установку устаткування вже виділена, дозволи і доступ до мережі — вже отримані. Забудовники намагаються продати їх, щоб уникнути подальших витрат і потенційних санкцій з боку уряду за невиконання узгоджених планів будівництва, але охочих небагато. Деякі проєкти виставили на продаж лише за 1 євро.

Раніше писали, яких збитків зазнала Іспанія через сонячні панелі. Передбачається, що через надмірне виробництво на початку 2025 року енергосистема не витримала, і багато іспанців залишилися без світла.