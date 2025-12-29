Вы пользовались Google Картами неправильно все это время: как надо работать с приложением

Благодаря сочетанию прогнозов пробок, информации о транспорте, более продуманного перестроения и сохраненных остановок, хаотичные поездки превращаются в нечто управляемое.

Можно использовать Google Maps, чтобы поездки на работу не вызывали стресса. О том, как это правильно делать рассказывает эксперт androidpolice.com Ану Джой.

Планирование поездки с учетом времени прибытия

Благодаря функции "Выезд/Прибытие" поездки станут более предсказуемыми. Вместо того чтобы планировать поездку с учетом фиксированного времени отправления, нужно установить время прибытия. Google Maps начинает работать "в обратном направлении", учитывая типичные схемы движения транспорта, текущие условия и даже тенденции дня недели, чтобы точно подсказать, когда вам следует выехать, пишет автор.

Чтобы проверить время отправления:

Найдите пункт назначения в Google Картах.

Нажмите "Маршрут".

Прокрутите вверх и нажмите "Выезд".

Вы увидите две вкладки: "Выезд" и "Прибытие". Переключитесь на "Прибытие",

Укажите желаемое время и дату и нажмите "Установить".

Відео дня

Хотелось бы, чтобы приложение позволяло создавать напоминания прямо с этого экрана, чтобы получать уведомления, когда пора выезжать, сетует эксперт.

Приложение Google Maps Фото: Cкриншот

Как узнать об обстановке на дорогах перед выездом

Даже если вы знаете маршрут наизусть, пробки неизбежны. Стоит изучить информацию о дорожной ситуации перед выездом. Зеленый цвет указывает на то, что движение идет нормально, оранжевый — с нарастающей задержкой, а красный указывает на пробки. Вид на весь маршрут с цветовой кодировкой дает представление о том, с какой скоростью вы будете ехать.

"Сохраненные места помогают мне планировать и продумывать объезды", — делится эксперт.

Сохранение мест в список — одна из самых простых функций Google Maps, которая оказалась одной из самых полезных во время ежедневных поездок на работу. Отмечая заранее кафе, продуктовые магазины, заправки и другие часто посещаемые места, можно значительно сократить количество решений, принимаемых в последнюю минуту.

Вместо того, чтобы искать "кофе рядом" или гадать, успеете ли вы остановиться, стоит только взглянуть на карту и увидеть уже отмеченные на маршруте сохраненные места. Благодаря этому легко находить короткие пути, избегать возвращения назад и выбирать оптимальную последовательность действий, когда нужно выполнить несколько дел одновременно.

Google Maps на смартфоне Фото: androidauthority.com

Планирование маршрута в реальном времени

Google Карты позволяют планировать маршрут в реальном времени. Например, приложение предлагает другой поворот после того, как вы пропустили съезд, постоянно пересматривает маршрут в зависимости от ситуации на дороге.

Если движение впереди внезапно замедляется, происходит авария или перекрывается дорога в середине поездки, вы часто увидите обновленное предложение маршрута еще до того, как поймете, что возникла проблема. Вы также увидите четкое сравнение времени, что облегчит принятие решения о целесообразности смены маршрута. Во многих случаях Карты автоматически подталкивают к более быстрому пути без каких-либо дополнительных действий.

Выводы

Google Maps избавляют от необходимости постоянно планировать маршрут. Вместо того чтобы гадать, когда выезжать, беспокоиться о неожиданных пробках, можно позволить приложению делать эту фоновую работу за вас.

Благодаря сочетанию прогнозов пробок, информации о транспорте, более продуманного перестроения и сохраненных остановок, хаотичные поездки превращаются в нечто управляемое. После постоянного использования всех этих функций поездки на работу больше не покажутся ежедневной лотереей.

Ранее мы писали, что Google Карты незаметно возобновили работу скрытой функции. Компания Google вернула в Google Maps информацию о лыжных трассах и подъемниках после того, как эта функция была закрыта в прошлом году.