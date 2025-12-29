Ви користувалися Google Картами неправильно весь цей час: як треба працювати з додатком

Завдяки поєднанню прогнозів заторів, інформації про транспорт, більш продуманого перестроювання і збережених зупинок, хаотичні поїздки перетворюються на щось кероване.

Можна використовувати Google Maps, щоб поїздки на роботу не викликали стресу. Про те, як це правильно робити розповідає експерт androidpolice.com Ану Джой.

Планування поїздки з урахуванням часу прибуття

Завдяки функції "Виїзд/Прибуття" поїздки стануть більш передбачуваними. Замість того щоб планувати поїздку з урахуванням фіксованого часу відправлення, потрібно встановити час прибуття. Google Maps починає працювати "у зворотному напрямку", враховуючи типові схеми руху транспорту, поточні умови і навіть тенденції дня тижня, щоб точно підказати, коли вам слід виїхати, пише автор.

Щоб перевірити час відправлення:

Знайдіть пункт призначення в Google Картах.

Натисніть "Маршрут".

Прокрутіть угору і натисніть "Виїзд".

Ви побачите дві вкладки: "Виїзд" і "Прибуття". Перейдіть на "Прибуття",

Вкажіть бажаний час і дату та натисніть "Встановити".

Хотілося б, щоб застосунок давав змогу створювати нагадування прямо з цього екрана, щоб отримувати сповіщення, коли час виїжджати, нарікає експерт.

Додаток Google Maps Фото: Cкриншот

Як дізнатися про обстановку на дорогах перед виїздом

Навіть якщо ви знаєте маршрут напам'ять, затори неминучі. Варто вивчити інформацію про дорожню ситуацію перед виїздом. Зелений колір вказує на те, що рух іде нормально, помаранчевий — із наростаючою затримкою, а червоний вказує на затори. Вид на весь маршрут із колірним кодуванням дає уявлення про те, з якою швидкістю ви будете їхати.

"Збережені місця допомагають мені планувати і продумувати об'їзди", — ділиться експерт.

Збереження місць у список — одна з найпростіших функцій Google Maps, яка виявилася однією з найкорисніших під час щоденних поїздок на роботу. Відзначаючи заздалегідь кафе, продуктові магазини, заправки та інші місця, які часто відвідують, можна значно скоротити кількість рішень, прийнятих в останню хвилину.

Замість того, щоб шукати "каву поруч" або гадати, чи встигнете ви зупинитися, варто лише поглянути на мапу і побачити вже відмічені на маршруті збережені місця. Завдяки цьому легко знаходити короткі шляхи, уникати повернення назад і обирати оптимальну послідовність дій, коли потрібно виконати кілька справ одночасно.

Google Maps на смартфоні Фото: androidauthority.com

Планування маршруту в реальному часі

Google Карти дають змогу планувати маршрут у реальному часі. Наприклад, додаток пропонує інший поворот після того, як ви пропустили з'їзд, постійно переглядає маршрут залежно від ситуації на дорозі.

Якщо рух попереду раптово сповільнюється, стається аварія або перекривається дорога в середині поїздки, ви часто побачите оновлену пропозицію маршруту ще до того, як зрозумієте, що виникла проблема. Ви також побачите чітке порівняння часу, що полегшить ухвалення рішення про доцільність зміни маршруту. У багатьох випадках Карти автоматично підштовхують до швидшого шляху без будь-яких додаткових дій.

Висновки

Google Maps позбавляють від необхідності постійно планувати маршрут. Замість того щоб гадати, коли виїжджати, турбуватися про несподівані затори, можна дозволити додатку робити цю фонову роботу за вас.

Завдяки поєднанню прогнозів заторів, інформації про транспорт, більш продуманого перестроювання і збережених зупинок, хаотичні поїздки перетворюються на щось кероване. Після постійного використання всіх цих функцій поїздки на роботу більше не здадуться щоденною лотереєю.

