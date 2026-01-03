Обман покупателей и экономия на главном: почему проекторы стали такими дешевыми

В последние несколько лет недорогие проекторы заполонили рынок, и многие видят в низких ценах какой-то подвох, и не зря.

Долгое время проекторы считались нишевым и дорогим оборудованием, предназначенным для очень специфической группы людей. Теперь же их производят массово и продают дешево как доступная замена телевизорам. Небольшие компании целенаправленно используют бизнес-стратегии, позволяющие им продавать устройства значительно дешевле, чем известные бренды. Издание BGR раскрыло, есть ли смысл покупать дешевые проекторы.

Плохое качество по низкой цене

Бюджетные производители делают ставку на массовое производство и дешевые компоненты, чтобы получать прибыль за счет объема, а не производительности. Из-за этого они часто жертвуют важными функциями и техническими характеристиками, такими как яркость, качество изображения, долговечность, надеясь заманить покупателей привлекательной ценой.

Чаще всего экономят на яркости. более известные бренды используют стандартизированные измерения, такие как ANSI или ISO люмены, чтобы показать реальную яркость изображения, дешевые модели указывают "люкс", "светодиодные люмены" или просто расплывчатые цифры яркости, которые выглядят высокими, но не отражают реальную производительность.

Используя лампы вместо лазеров и нативную технологию 4K, дешевые проекторы выдают тусклые изображения, которые трудно разглядеть в светлых помещениях, не говоря уже о дневном освещении.

Крупный производитель проекторов Epson подал в суд на некоторых продавцов дешевых проекторов как раз из-за обманчивых заявленных характеристик. Китайский бренд AuKing уже заставили выплатить более 500 000 долларов за ложное заявление о 9500 люменах, когда независимые испытания доказали, что их проектор достигает менее 1% от этого показателя. Некоторые более известные бренды, такие как XGIMI и Dangbei, согласились снизить заявленную мощность после того, как Epson оспорила их заявления.

В бюджетных моделях часто используются простые линзы и базовые источники света, которые не могут обеспечить широкий цветовой охват или высокую контрастность. Дешевый пластик в корпусах и плохое охлаждение может привести к перегреву и выходу из строя, а динамики, как правило, слабые.

Проекторы стали компактными и недорогими Фото: Yaber

Не все так плохо

У дешевых проекторов часто есть и ценные преимущества помимо низкой цены. Они часто компактны, просты в использовании и универсальны. К тому же, не только экономия на деталях помогает производителям снижать цену в последние годы.

Недорогие проекторы часто делают на крупных контрактных заводах, особенно в Китае, обеспечивающих производство электроники в больших масштабах. Они собирают тысячи единиц каждую неделю, используя автоматизированные процессы и низкие затраты на рабочую силу. Это позволяет производителям устанавливать низкие цены на свою продукцию и при этом получать прибыль.

Еще одна причина состоит в том, что общая стоимость технологии снизилась. Производство чипов, линз, светодиодов и других компонентов стало дешевле. Кроме того, они производятся массово и широко доступны.

Бюджетные бренды проекторов теперь имеют доступ к комплектующим, которые еще несколько лет назад были недоступны по таким низким ценам. Цена комплектующих отражается на цене конечного продукта. Другие компании используют дорогое оборудование, что повышает не только стоимость, но и качество.

Успеху недорогих брендов способствует большой спрос на большие экраны для развлечений. Люди хотят смотреть кино дома с компанией и играть в видеоигры, сидя с комфортом на диване. Распространение стриминговых сервисов заставило людей перейти с телевизоров на умные проекторы.

Ранее писали, почему стоит заменить телевизор проектором дома. Сейчас они обеспечивают большой экран, хорошее разрешение и высокую компактность по приемлемой цене.