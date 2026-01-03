Обман покупців та економія на головному: чому проектори стали такими дешевими

В останні кілька років недорогі проектори заполонили ринок, і багато хто вбачає в низьких цінах якийсь підступ, і не дарма.

Довгий час проектори вважалися нішевим і дорогим обладнанням, призначеним для дуже специфічної групи людей. Тепер же їх виробляють масово і продають дешево як доступну заміну телевізорам. Невеликі компанії цілеспрямовано використовують бізнес-стратегії, які дають їм змогу продавати пристрої значно дешевше, ніж відомі бренди. Видання BGR розкрило, чи є сенс купувати дешеві проєктори.

Погана якість за низькою ціною

Бюджетні виробники роблять ставку на масове виробництво і дешеві компоненти, щоб отримувати прибуток за рахунок обсягу, а не продуктивності. Через це вони часто жертвують важливими функціями і технічними характеристиками, такими як яскравість, якість зображення, довговічність, сподіваючись заманити покупців привабливою ціною.

Найчастіше економлять на яскравості. більш відомі бренди використовують стандартизовані вимірювання, такі як ANSI або ISO люмени, щоб показати реальну яскравість зображення, дешеві моделі вказують "люкс", "світлодіодні люмени" або просто розпливчасті цифри яскравості, які мають вигляд високих, але не відображають реальну продуктивність.

Використовуючи лампи замість лазерів і нативну технологію 4K, дешеві проектори видають тьмяні зображення, які важко розгледіти у світлих приміщеннях, не кажучи вже про денне освітлення.

Великий виробник проєкторів Epson подав до суду на деяких продавців дешевих проєкторів якраз через оманливі заявлені характеристики. Китайський бренд AuKing уже змусили виплатити понад 500 000 доларів за неправдиву заяву про 9500 люменів, коли незалежні випробування довели, що їхній проєктор досягає менше 1% від цього показника. Деякі більш відомі бренди, як-от XGIMI та Dangbei, погодилися знизити заявлену потужність після того, як Epson оскаржила їхні заяви.

У бюджетних моделях часто використовуються прості лінзи і базові джерела світла, які не можуть забезпечити широке колірне охоплення або високу контрастність. Дешевий пластик у корпусах і погане охолодження може призвести до перегріву і виходу з ладу, а динаміки, як правило, слабкі.

Проектори стали компактними та недорогими Фото: Yaber

Не все так погано

У дешевих проекторів часто є і цінні переваги крім низької ціни. Вони часто компактні, прості у використанні й універсальні. До того ж, не тільки економія на деталях допомагає виробникам знижувати ціну в останні роки.

Недорогі проектори часто роблять на великих контрактних заводах, особливо в Китаї, що забезпечують виробництво електроніки у великих масштабах. Вони збирають тисячі одиниць щотижня, використовуючи автоматизовані процеси і низькі витрати на робочу силу. Це дає змогу виробникам встановлювати низькі ціни на свою продукцію і при цьому отримувати прибуток.

Ще одна причина полягає в тому, що загальна вартість технології знизилася. Виробництво чіпів, лінз, світлодіодів та інших компонентів стало дешевшим. Крім того, вони виробляються масово і широко доступні.

Бюджетні бренди проекторів тепер мають доступ до комплектуючих, які ще кілька років тому були недоступні за такими низькими цінами. Ціна комплектуючих відбивається на ціні кінцевого продукту. Інші компанії використовують дороге обладнання, що підвищує не тільки вартість, а й якість.

Успіху недорогих брендів сприяє великий попит на великі екрани для розваг. Люди хочуть дивитися кіно вдома з компанією та грати у відеоігри, сидячи з комфортом на дивані. Поширення стримінгових сервісів змусило людей перейти з телевізорів на розумні проєктори.

Раніше писали, чому варто замінити телевізор проектором вдома. Нині вони забезпечують великий екран, хорошу роздільну здатність і високу компактність за прийнятною ціною.