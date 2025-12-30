Телевізор більше не потрібен: чому варто замінити його домашнім проектором

Настав час, коли домашні проектори можуть ефективно замінити і навіть перевершити телевізори завдяки численним перевагам.

Телевізори слугують чудовими пристроями для перегляду фільмів, серіалів, відеороликів та ігор, проте їхня низька компактність і розмір обмежують можливості користувачів. Журналіст Елвін Ванджала в статті для Make Use Of розповів, чому сьогодні варто вибрати проектор замість телевізора.

Будь-який більш-менш якісний проектор може виводити зображення розміром 100 дюймів, при цьому його можна легко регулювати під власні потреби. Наприклад, 4K-проектор Happrun може створювати зображення розміром 300 дюймів і коштує менше 400 доларів.

На ринку є великі телевізори, але вони коштують цілий статок. Проектор же дає набагато більший масштаб за менші гроші.

Не менш важлива перевага — це компактність. Смарт-телевізори є великими прямокутними коробками, які не лише доволі важкі, а й дуже крихкі. Через це переносити їх з місця на місце доволі важко.

При цьому більшість проекторів мають вельми невеликі габарити і поміщаються в рюкзак. Їх можна дістати і використовувати в будь-якій кімнаті будинку або навіть на вулиці, якщо є відповідний екран.

Проектори теж не ідеальні, наприклад, поступаються телевізорам за яскравістю. Вони найкраще працюють у темних приміщеннях і потребують трохи більше планування для проєкційної поверхні, щоб отримати гарну якість зображення, особливо у випадку з дешевшими моделями.

"З огляду на портативність і великий екран, які ви отримуєте за свою ціну, я б вибрав проектор замість телевізора в будь-який день", — підсумував оглядач техніки.

Розглянувши різні варіанти, він вибрав LG Cine Beam S, що вийшов у 2025 році. Це ультракороткофокусний проектор, тож для отримання зображення розміром 40 дюймів потрібно розмістити його лише за 3 дюйми (близько 8 см) від стіни, а для зображення розміром 100 дюймів — 16 дюймів (40,6 см). Це дасть змогу насолоджуватися великим зображенням навіть у маленькій кімнаті.

Раніше писали, що Hisense представить свій новий лазерний проєктор XR10 у 2026 році на виставці CES 2026. Він обіцяє високу компактність, контрастність і функції штучного інтелекту.