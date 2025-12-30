Телевизор больше не нужен: почему стоит заменить его домашним проектором

Пришло время, когда домашние проекторы могут эффективно заменить и даже превзойти телевизоры благодаря многочисленным преимуществам.

Телевизоры служат отличными устройствами для просмотра фильмов, сериалов, видеороликов и игр, однако их низкая компактность и размер ограничивают возможности пользователей. Журналист Элвин Ванджала в статье для Make Use Of рассказал, почему сегодня стоит выбрать проектор вместо телевизора.

Любой более-менее качественный проектор может выводить изображение размером 100 дюймов, при этом его можно легко регулировать под собственные нужды. Например, 4K-проектор Happrun может создавать изображение размером 300 дюймов и стоит менее 400 долларов.

На рынке есть большие телевизоры, но они стоят целое состояние. Проектор же дает гораздо больший масштаб за меньшие деньги.

Не менее важное преимущество — это компактность. Смарт-телевизоры являются большими прямоугольными коробками, которые не только довольно тяжелые, но и очень хрупкие. Из-за этого переносить их с места на место довольно трудно.

При этом большинство проекторов имеют весьма небольшие габариты и помещаются в рюкзак. Их можно достать и использовать в любой комнате дома или даже на улице, если есть подходящий экран.

Проекторы тоже не идеальны, например, уступают телевизорам по яркости. Они лучше всего работают в темных помещениях и требуют немного больше планирования для проекционной поверхности, чтобы получить хорошее качество изображения, особенно в случае с более дешевыми моделями.

"Учитывая портативность и большой экран, которые вы получаете за свою цену, я бы выбрал проектор вместо телевизора в любой день", — подытожил обозреватель техники.

Рассмотрев разные варианты, он выбрал LG Cine Beam S, вышедший в 2025 году. Это ультракороткофокусный проектор, поэтому получения изображения размером 40 дюймов нужно разместить его всего в 3 дюймах (около 8 см) от стены, а для изображения размером 100 дюймов — 16 дюймов (40,6 см). Это позволит наслаждаться большим изображением даже в маленькой комнате.

Ранее писали, что Hisense представит свой новый лазерный проектор XR10 в 2026 году на выставке CES 2026. Он обещает высокую компактность, контрастность и функции искусственного интеллекта.