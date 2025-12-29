Эффект кинотеатра дома: назван лазерный проектор, который удивит качеством в 2026 году

Китайская компания Hisense готовится представить свой новый лазерный проектор XR10 на выставке CES 2026 в январе.

Hisense XR10 позиционируется как "первый в своем роде лазерный проектор, созданный для киноманов, желающих насладиться просмотром на большом экране, не жертвуя дизайном, гибкостью или качеством изображения". Об этом говорится в пресс-релизе Hisense.

По данным производителя, проектор XR10 получил тройной лазерный источник света RGB, усовершенствованный чипсет LPU 3.0 Digital Laser Engine и 16 полностью стеклянных линз для обеспечения сверхъяркого изображения.

XR10 может похвастаться компактным корпусом, контрастностью 6000:1 и более широким охватом цветовой гаммы BT.2020 на экранах размером от 65 до 300 дюймов. Проектор оснащен системой автоматической регулировки диафрагмы и экспозиции объектива, а также системой жидкостного охлаждения.

Среди других преимуществ будущего проектора Hisense — система на базе искусственного интеллекта, которая выравнивает изображение со стеной или экраном с защитой от окружающего освещения, что позволяет пользователям размещать устройство практически в любой точке своего дома.

"Независимо от того, установлен ли он в специально оборудованном домашнем кинотеатре, или в гостиной, XR10 обеспечивает премиальную лазерную производительность в чрезвычайно компактном корпусе", — отметили в компании.

Цена XR10 пока не разглашается. Учитывая, что он превосходит по яркости, контрастности и максимальному размеру экрана модель L9Q стоимостью 6000 долларов, эксперты New Atlas считают, что за XR10 придется выложить немалую сумму.

Напомним, китайская компания JMGO выпустила компактный лазерный проектор JMGO O3 со сверхкоротким проекционным расстоянием.

Фокус также сообщал, что компания TCL представила новый портативный проектор PlayCube, который отличается нестандартным корпусом.