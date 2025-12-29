Ефект кінотеатру вдома: названо лазерний проектор, який здивує якістю у 2026 році

Китайська компанія Hisense готується представити свій новий лазерний проектор XR10 на виставці CES 2026 у січні.

Hisense XR10 позиціонується як "перший у своєму роді лазерний проектор, створений для кіноманів, які бажають насолодитися переглядом на великому екрані, не жертвуючи дизайном, гнучкістю чи якістю зображення". Про це йдеться в пресрелізі Hisense.

За даними виробника, проектор XR10 отримав потрійне лазерне джерело світла RGB, вдосконалений чипсет LPU 3.0 Digital Laser Engine та 16 повністю скляних лінз для забезпечення надяскравого зображення.

XR10 може похвалитися компактним корпусом, контрастністю 6000:1 та ширшим охопленням колірної гами BT.2020 на екранах розміром від 65 до 300 дюймів. Проектор оснащений системою автоматичного регулювання діафрагми та експозиції об’єктива, а також системою рідинного охолодження.

Серед інших переваг майбутнього проектора Hisense — система на базі штучного інтелекту, яка вирівнює зображення зі стіною або екраном із захистом від навколишнього освітлення, що дозволяє користувачам розміщати пристрій практично в будь-якій точці свого дому.

"Незалежно від того, чи встановлено його у спеціально обладнаному домашньому кінотеатрі, чи у вітальні, XR10 забезпечує преміальну лазерну продуктивність у надзвичайно компактному корпусі", — зазначили у компанії.

Ціна XR10 наразі не розголошується. Враховуючи, що він перевершує за яскравістю, контрастністю та максимальним розміром екрана модель L9Q вартістю 6000 доларів, експерти New Atlas вважають, що за XR10 доведеться викласти чималу суму.

Нагадаємо, китайська компанія JMGO випустила компактний лазерний проектор JMGO O3 з надкороткою проекційною відстанню.

Фокус також повідомляв, що компанія TCL представила новий портативний проектор PlayCube, який вирізняється нестандартним корпусом.