Краще, ніж телевізор: що уміє проектор PlayCube, схожий на кубик Рубіка (відео)
Компанія TCL представила новий портативний проектор PlayCube, який вирізняється нестандартним корпусом.
Особливістю проектора PlayCube є форм-фактор, який нагадує кубик Рубіка. Цей дизайн отримав нагороди iF Design та Red Dot, повідомляє портал New Atlas.
Корпус PlayCube складається з двох частин, з'єднаних шарнірами, які дозволяють регулювати кути проекції на понад 90 градусів простим обертанням. Це не тільки робить проектор схожим на популярну іграшку, але й позбавляє необхідності використання карданного кріплення.
В одній секції "кубика" знаходиться проекційна частина, а в іншій —звукова система. Проектор забезпечує зображення з роздільною здатністю 1080p з діагональю до 150 дюймів, а його триколірне світлодіодне джерело світла Osram видає 750 люменів яскравості. Вбудована 5-ватна аудіосистема працює на технології Dolby Digital Plus
Серед заявлених переваг PlayCube — автоматична корекція трапецієподібних спотворень і автофокусування, а також зміна розміру для уникнення перешкод і прив’язка до екрана, що спрощує позиціонування.
Ще одною особливістю PlayCube є портативність. Завдяки вбудованому акумулятору ємністю 66 Вт·год, проектор здатен працювати без розетки, в тому числі на вулиці. Однієї зарядки вистачає на три години перегляду.
