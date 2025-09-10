Лучше, чем телевизор: что умеет проектор PlayCube, похожий на кубик Рубика (видео)

Компания TCL представила новый портативный проектор PlayCube, который отличается нестандартным корпусом.

Особенностью проектора PlayCube является форм-фактор, который напоминает кубик Рубика. Этот дизайн получил награды iF Design и Red Dot, сообщает портал New Atlas.

Проектор PlayCube

Корпус PlayCube состоит из двух частей, соединенных шарнирами, которые позволяют регулировать углы проекции более чем на 90 градусов простым вращением. Это не только делает проектор похожим на популярную игрушку, но и избавляет от необходимости использования карданного крепления.

Проектор PlayCube Фото: TCL

В одной секции "кубика" находится проекционная часть, а в другой — звуковая система. Проектор обеспечивает изображение с разрешением 1080p с диагональю до 150 дюймов, а его трехцветный светодиодный источник света Osram выдает 750 люменов яркости. Встроенная 5-ваттная аудиосистема работает на технологии Dolby Digital Plus

Среди заявленных преимуществ PlayCube — автоматическая коррекция трапециевидных искажений и автофокусировка, а также изменение размера для избежания помех и привязка к экрану, упрощающая позиционирование.

Еще одной особенностью PlayCube является портативность. Благодаря встроенному аккумулятору емкостью 66 Вт-ч, проектор способен работать без розетки, в том числе на улице. Одной зарядки хватает на три часа просмотра.

Напомним, компания XGIMI выпустила серию проекторов Horizon 20, которые способны заменить телевизор даже в освещенной комнате.

Фокус также сообщал, что компания LG выпустила компактный 4K-проектор, разработанный специально для небольших помещений.