Сверхтонкий чип как почтовая марка передает мысли напрямую ИИ по Wi-Fi: как это возможно

Ученые из США разработали гибкий имплант, похожий на почтовую марку, который упрощает подключение человеческого мозга и передачу команд компьютеру.

Система биологического интерфейса с корой головного мозга (Biological Interface System to Cortex или сокращенно BISC) с помощью моделей искусственного интеллекта распознает сигналы о движениях тела, ощущениях, состоянии и даже намерениях. Подробности об этом проекте раскрыл сайт Колумбийского университета.

BISC включает в себя однокристальный имплантат, носимую ретрансляционную станцию и специальное программное обеспечение, необходимое для работы системы. Она использует один кремниевый чип для установления беспроводной высокоскоростной связи между мозгом и любым внешним компьютером.

Чип настолько тонкий, что вводится в небольшой разрез и помещается в узком пространстве между мозгом и черепом, касаясь тканей, как кусочек влажной салфетки, повторяя изгибы. Это не требует подключения проводов и разительно отличает технологию от других, более габаритных, имплантируемых систем для соединения мозга с компьютером.

"BISC превращает кортикальную поверхность в эффективный портал, обеспечивая высокоскоростную, минимально инвазивную связь чтения-записи с ИИ и внешними устройствами. Его масштабируемость на одном чипе открывает путь для адаптивных нейропротезов и интерфейсов мозг-ИИ для лечения многих нейропсихиатрических расстройств, таких как эпилепсия", — поделился профессор Андреас Толиас, один из соавторов исследования.7

Работа Толиаса по обучению моделей ИИ на крупномасштабных нейронных наборах данных, включая наборы данных, записанные в лаборатории Толиаса с использованием BISC, позволила команде оценить эффективность расшифровки сигналов мозга. Система показала, что может передавать данные очень быстро — со скоростью 100 Мбит/c, используя Wi-Fi.

"Это устройство с высоким разрешением и высокой пропускной способностью данных способно произвести революцию в лечении неврологических заболеваний, от эпилепсии до паралича", — добавил доктор Бретт Янгерман, обеспечивший клинические испытания.

