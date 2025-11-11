Мужчина смог управлять БПЛА силой мысли: как ему это удалось сделать (видео)

Парализованный пациент с мозговым чипом от компании Илона Маска Neuralink смог управлять беспилотным летательным аппаратом исключительно через мысли.

Кадры пилотирования дроном с помощью чипа в мозгу Алекс Конли опубликовал на своей странице в социальной сети X.

Алекс Конли управляет дроном силой мысли

Мужчина рассказал, что сначала использовал свой мозговой имплантат для написания кода Arduino, чтобы иметь возможность управлять беспилотником в реальном времени через мозговые сигналы. В результате ему удалось активировать интерфейс, генерируя функциональный код силой мысли.

"Возможности действительно безграничны. Спасибо Илону и всей команде Neuralink. Для меня большая честь быть частью такой замечательной программы", — написал Алекс.

На обнародованном видео можно увидеть, как дрон самолетного типа выполняет маневры в воздухе под управлением Алекса, после чего падает на землю.

Напомним, ранее первый пациент с имплантированным чипом Neuralink по имени Брэд Смит показал, как редактирует и озвучивает видео на YouTube с помощью сигналов своего мозга.

Фокус также писал о том, как носитель чипа Neuralink Ноланд Арбо удаленно управляет курсором на ноутбуке и даже обыгрывает своих друзей в видеоиграх, несмотря на потерю нескольких электродов.