Чоловік зміг керувати БПЛА силою думки: як йому це вдалося зробити (відео)

Паралізований пацієнт з мозковим чипом від компанії Ілона Маска Neuralink зміг керувати безпілотним літальним апаратом виключно через думки.

Кадри пілотування дроном за допомогою чипа в мозку Алекс Конлі опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі X.

Алекс Конлі керує дроном силою думки

Чоловік розповів, що спочатку використав свій мозковий імплантат для написання коду Arduino, щоб мати можливість керувати безпілотником в реальному часі через мозкові сигнали. В результаті йому вдалося активувати інтерфейс, генеруючи функціональний код силою думки.

"Можливості дійсно безмежні. Дякую Ілону та всій команді Neuralink. Для мене велика честь бути частиною такої чудової програми", — написав Алекс.

На оприлюдненому відео можна побачити, як дрон літакового типу виконує маневри у повітрі під керуванням Алекса, після чого падає на землю.

Нагадаємо, раніше перший пацієнт з імплантованим чипом Neuralink на ім’я Бред Сміт показав, як редагує та озвучує відео на YouTube за допомогою сигналів свого мозку.

Фокус також писав про те, як носій чипа Neuralink Ноланд Арбо віддалено керує курсором на ноутбуці та навіть обіграє своїх друзів у відеоіграх, попри втрату кількох електродів.