Надтонкий чип наче поштова марка передає думки безпосередньо ШІ по Wi-Fi: як це можливо

Учені зі США розробили гнучкий імплант, схожий на поштову марку, який спрощує під'єднання людського мозку і передачу команд комп'ютеру.

Система біологічного інтерфейсу з корою головного мозку (Biological Interface System to Cortex або скорочено BISC) за допомогою моделей штучного інтелекту розпізнає сигнали про рухи тіла, відчуття, стан і навіть наміри. Подробиці про цей проект розкрив сайт Колумбійського університету.

BISC містить однокристальний імплантат, переносну ретрансляційну станцію і спеціальне програмне забезпечення, необхідне для роботи системи. Вона використовує один кремнієвий чип для встановлення бездротового високошвидкісного зв'язку між мозком і будь-яким зовнішнім комп'ютером.

Чип настільки тонкий, що вводиться в невеликий розріз і поміщається у вузькому просторі між мозком і черепом, торкаючись тканин, як шматочок вологої серветки, повторюючи вигини. Це не вимагає підключення дротів і разюче відрізняє технологію від інших, більш габаритних, імплантованих систем для з'єднання мозку з комп'ютером.

"BISC перетворює кортикальну поверхню на ефективний портал, забезпечуючи високошвидкісний, мінімально інвазивний зв'язок читання-запису з ШІ та зовнішніми пристроями. Його масштабованість на одному чипі відкриває шлях для адаптивних нейропротезів та інтерфейсів мозок-ШІ для лікування багатьох нейропсихіатричних розладів, як-от епілепсія", — поділився професор Андреас Толіас, один зі співавторів дослідження.7

Робота Толіаса з навчання моделей ШІ на великомасштабних нейронних наборах даних, включно з наборами даних, записаними в лабораторії Толіаса з використанням BISC, дала змогу команді оцінити ефективність розшифровки сигналів мозку. Система показала, що може передавати дані дуже швидко — зі швидкістю 100 Мбіт/c, використовуючи Wi-Fi.

"Цей пристрій із високою роздільною здатністю і високою пропускною здатністю даних здатний здійснити революцію в лікуванні неврологічних захворювань, від епілепсії до паралічу", — додав доктор Бретт Янгерман, який забезпечив клінічні випробування.

Нещодавно писали, що чоловік зміг керувати дроном силою думки. Для цього він використовував імплантований у мозок чип від компанії Neuralink.