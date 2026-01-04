Не выбрасываете старый ноутбук: 5 эффективных способов его использования (фото)

Старый рабочий компьютер можно использовать для различных полезных функций, таких как внешнее хранилище, видеозвонки, точки доступа Wi-Fi и многое другое.

Чтобы уменьшить количество электронных отходов, лучше всего утилизировать устаревшую электронику, а не просто выбрасывать ее в мусор. Но также старый рабочий настольный компьютер или ноутбук можно использовать для самых разных продуктивных задач, пишет bgr.com.

Внешнее хранилище

Физических носителей данных, таких как флеш-накопители и внешние жесткие диски, никогда не бывает достаточно. Облачные резервные копии, конечно, полезны, но наличие физического накопителя под рукой для хранения конфиденциальных документов и быстрого доступа к файлам жизненно важно для любого, кто работает с компьютером. Если у вас есть старый компьютер, который немного медленный, но все еще хранит данные без ошибок, вы можете использовать его в качестве выделенного физического хранилища.

Сложность заключается в том, что вы не можете просто подключить двухсторонний USB-кабель к обоим компьютерам и перемещать файлы, как это делается с настоящим внешним жестким диском. Однако вы можете приобрести специальный кабель для передачи данных, например, Plugable USB 3.0 Transfer Cable. Эти кабели поставляются с программным обеспечением, которое можно установить на оба ПК для упрощения передачи и синхронизации данных. В качестве альтернативы можете подключить старый компьютер к маршрутизатору через кабель Ethernet, а затем настроить сетевую папку общего доступа для компьютера, которым вы постоянно пользуетесь. Это позволит отправлять файлы по домашней сети с одного ПК на другой, хотя скорость передачи файлов будет зависеть от скорости сети.

Старый ноутбук может служить внешним хранилищем Фото: Freepik

Точка доступа Wi-Fi

Для тех, кто работает из дома, стабильное интернет-соединение — это необходимость. Лучший вариант в такой ситуации — подключить рабочий компьютер напрямую к маршрутизатору. Если по какой-либо причине вы не можете разместить свой текущий рабочий компьютер в зоне действия маршрутизатора, возможно, удастся превратить старый компьютер в точку доступа или усилитель сигнала.

Если на старом рабочем компьютере установлена ​​Windows 10 или 11, можете использовать его настройки сети и интернета. В настройках найдете переключатель "Мобильная точка доступа", который можно активировать, чтобы сделать интернет компьютера доступным для других устройств с поддержкой Wi-Fi. Скорость интернета, которую вы получите, может быть не такой высокой, как при прямом подключении к маршрутизатору, но она определенно обеспечит доступ в интернет.

Если настройки Windows не работают, стоит установить на старый компьютер специальную программу для совместного использования сети, например Connectify, используя основную сеть в качестве резервного канала для создания дополнительной сети. За использование Connectify нужно платить, но соединение может быть быстрее и надежнее при высокой нагрузке.

Старый компьютер можно оптимизировать для видеозвонков Фото: Pexels

Оптимизация компьютера для видеозвонков

Независимо от того, работаете вы в офисе или дома, видеозвонки всегда поступают. Такие программы, как Google Meet и Zoom, значительно упростили проведение телеконференций, хотя они могут потреблять значительную вычислительную мощность и пропускную способность, что делает их использование неудобным во время работы. Если у вас есть старый рабочий компьютер, вы можете разделить обязанности, сохранив важную работу на основной системе и делегировав телеконференции старому компьютеру.

Это довольно легко сделать; все, что нужно, это веб-камера, микрофон, веб-браузер и выбранное вами приложение для телеконференций. Чтобы оптимизировать свой компьютер, вы можете либо вручную удалить ненужные файлы и программы со старого компьютера, либо выполнить чистую установку операционной системы, оставив только веб-браузер для загрузки и установки приложения для видеочата. Когда придет время ответить на звонок, вы можете включить старый компьютер, не отключая при этом свою работу на основном компьютере.

Старый ПК может служить учебным компьютером Фото: Unsplash

Учебный компьютер

Старый компьютер может стать прекрасной возможностью для создания специализированного учебного ПК. Вы можете оптимизировать старую систему, чтобы она служила изолированной учебной средой для новых сотрудников.

Вы можете выполнить чистую установку ОС, удалив все ненужные файлы и программы, а затем установить на компьютер только необходимые утилиты для выполнения работы, такие как Microsoft Office или другое проприетарное программное обеспечение и интерфейсы, требуемые вашей сферой деятельности. Это может служить безопасной средой обучения, где никакие другие программы не будут потенциально мешать работе, а важные данные не будут доступны обучающемуся.

Ноутбук незаменим в поездках Фото: Acer

Резервный вариант на случай чрезвычайных ситуаций или поездок

Даже современные компьютеры не застрахованы от внезапных, случайных сбоев. Поэтому может быть полезно поддерживать свой старый компьютер в рабочем состоянии на случай чрезвычайной ситуации на работе.

Пока ваш старый компьютер все еще работает исправно и может подключаться к интернету, вы можете использовать его для любых рабочих целей. Даже если ваша система уже не очень хороша, вы будете рады, что она у вас была, если ваше основное устройство полностью выйдет из строя.

Если вы специально ищете хорошую функциональность для старого ноутбука, то его полезно иметь под рукой на случай, если вам понадобится срочно отправиться в поездку, будь то по работе или в личных целях, особенно если вы хотите хранить конфиденциальные рабочие файлы дома. Поскольку вы не всегда можете закончить всю работу до отъезда, функциональный рабочий ноутбук пригодится вам для выполнения задач в аэропорту.

