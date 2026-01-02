Топ-5 популярных приложений, которые больше всего разряжают батарею вашего смартфона

Некоторые популярные приложения потребляют больше заряда батареи, чем остальные. Стоит ограничить их фоновую активность, считают аналитики Elevate.

Согласно исследованию, проведенному британской телекоммуникационной компанией Elevate, значительное количество телефонов теперь нуждаются в ежедневной зарядке, в отличие от показателей 2019 года, когда большинство из них могли работать как минимум полтора дня, прежде чем разрядиться. Частично это связано с интенсивным использованием, но установленные приложения также играют свою роль из-за фоновых процессов, пишет bgr.com.

Netflix

Если вы смотрите контент Netflix в основном на iPhone или Android-смартфоне, то вы вредите батарее. По данным Elevate, стриминг занимает первое место среди приложений, потребляющих больше всего заряда аккумулятора. Исследование показало, что пользователи в среднем тратили 60 часов в месяц на просмотр контента в приложении, плюс фоновые процессы работали в общей сложности около 13 часов.

Netflix расходует 1500% заряда батареи за месяц, что является самым высоким показателем среди исследованных приложений.

TikTok

Второе популярное приложение, сильно разряжающее батарею, — это TikTok. В исследовании Elevate говорится, что TikTok разряжает 825% полностью заряженной батареи в месяц. Это почти вдвое меньше, чем у Netflix (1500%), но все равно делает его одним из самых энергозатратных приложений для смартфонов. Цифра в 825% получена при 33 часах использования приложения в месяц, плюс почти 10 часов фоновых процессов.

Судя по этим данным, общее количество фоновых процессов в TikTok в месяц всего на 3 часа меньше, чем в Netflix, несмотря на почти вдвое меньшее время, проведенное за экраном. Это явный признак того, что при закрытии приложения не останавливаются все задачи. Некоторые процессы все еще работают в фоновом режиме, медленно разряжая батарею незаметно для пользователя.

Использование YouTube для просмотра контента может сильно разряжать батарею смартфона Фото: unsplash.com

YouTube

Использование YouTube для просмотра контента может сильно разряжать батарею, поэтому не открывайте приложение для просмотра контента, когда заряд батареи низкий или когда вы находитесь вдали от внешнего аккумулятора или розетки в течение некоторого времени.

Согласно расследованию Elevate, видеоприложение Google потребляет 540% полного заряда батареи в месяц. По оценкам, приложение разряжает около 20% батареи в час просмотра контента. Кроме того, оно также запускает процессы в фоновом режиме в общей сложности около 6-7 часов в месяц, что также может существенно сократить время работы батареи телефона.

Threads

Threads — одно из относительно новых приложений для социальных сетей, запущенное компанией Meta в июле 2023 года. Некоторые считают его клоном X (ранее Twitter), поскольку оно имеет практически идентичный интерфейс и концепцию обмена короткими текстовыми сообщениями.

Threads занимает четвертое место в исследовании Elevate. Приложение потребляет 460% заряда батареи в месяц, уступая YouTube. Приложение также работает в фоновом режиме, не останавливая работу полностью при закрытии. Согласно исследованию, фоновые процессы Threads работали в среднем 6-9 часов в месяц.

Snapchat

Аналитики говорят, что Snapchat потребляет 320% заряда батареи каждый месяц. Это лучше, чем 1500% у Netflix, но все же делает соцсеть одним из худших приложений с точки зрения расхода батареи. Команда Elevate поставила Snapchat на пятое место, после Threads, в списке самых энергозатратных приложений для телефонов.

320% расхода батареи в месяц показали, что приложение сильно расходует заряд батареи в фоновом режиме. В среднем пользователи проводят в Snapchat около 16 часов в месяц, что не так много, как у предыдущих приложений в списке.

