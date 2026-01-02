Топ 5 популярних додатків, які найбільше розряджають батарею вашого смартфона

Деякі популярні додатки споживають більше заряду батареї, ніж інші. Варто обмежити їхню фонову активність, вважають аналітики Elevate.

Згідно з дослідженням, проведеним британською телекомунікаційною компанією Elevate, значна кількість телефонів тепер потребують щоденного заряджання, на відміну від показників 2019 року, коли більшість із них могли працювати щонайменше півтора дня, перш ніж розрядитися. Частково це пов'язано з інтенсивним використанням, але встановлені додатки також відіграють свою роль через фонові процеси, пише bgr.com.

Netflix

Якщо ви дивитеся контент Netflix переважно на iPhone або Android-смартфоні, то ви шкодите батареї. За даними Elevate, стримінг посідає перше місце серед застосунків, які споживають найбільше заряду акумулятора. Дослідження показало, що користувачі в середньому витрачали 60 годин на місяць на перегляд контенту в застосунку, плюс фонові процеси працювали загалом близько 13 годин.

Netflix витрачає 1500% заряду батареї за місяць, що є найвищим показником серед досліджених додатків.

TikTok

Другий популярний застосунок, що сильно розряджає батарею, — це TikTok. У дослідженні Elevate йдеться, що TikTok розряджає 825% повністю зарядженої батареї на місяць. Це майже вдвічі менше, ніж у Netflix (1500%), але все одно робить його одним із найбільш енерговитратних додатків для смартфонів. Цифра у 825% отримана при 33 годинах використання застосунку на місяць, плюс майже 10 годин фонових процесів.

Судячи з цих даних, загальна кількість фонових процесів у TikTok на місяць лише на 3 години менша, ніж у Netflix, незважаючи на майже вдвічі менший час, проведений за екраном. Це явна ознака того, що під час закриття програми не зупиняються всі завдання. Деякі процеси все ще працюють у фоновому режимі, повільно розряджаючи батарею непомітно для користувача.

Використання YouTube для перегляду контенту може сильно розряджати батарею смартфона Фото: unsplash.com

YouTube

Використання YouTube для перегляду контенту може сильно розряджати батарею, тому не відкривайте додаток для перегляду контенту, коли заряд батареї низький або коли ви перебуваєте далеко від зовнішнього акумулятора або розетки протягом деякого часу.

Згідно з розслідуванням Elevate, відеододаток Google споживає 540% повного заряду батареї на місяць. За оцінками, додаток розряджає близько 20% батареї за годину перегляду контенту. Крім того, він також запускає процеси у фоновому режимі загалом близько 6-7 годин на місяць, що також може істотно скоротити час роботи батареї телефону.

Нитки

Threads — один із відносно нових додатків для соціальних мереж, запущений компанією Meta в липні 2023 року. Дехто вважає його клоном X (раніше Twitter), оскільки він має практично ідентичний інтерфейс і концепцію обміну короткими текстовими повідомленнями.

Threads посідає четверте місце в дослідженні Elevate. Застосунок споживає 460% заряду батареї на місяць, поступаючись YouTube. Додаток також працює у фоновому режимі, не зупиняючи роботу повністю при закритті. Згідно з дослідженням, фонові процеси Threads працювали в середньому 6-9 годин на місяць.

Snapchat

Аналітики кажуть, що Snapchat споживає 320% заряду батареї щомісяця. Це краще, ніж 1500% у Netflix, але все ж таки робить соцмережу одним із найгірших застосунків з погляду витрати батареї. Команда Elevate поставила Snapchat на п'яте місце, після Threads, у списку найбільш енерговитратних додатків для телефонів.

320% витрати батареї на місяць показали, що додаток сильно витрачає заряд батареї у фоновому режимі. У середньому користувачі проводять у Snapchat близько 16 годин на місяць, що не так багато, як у попередніх додатків у списку.

Раніше ми писали про те, що новий бюджетний смартфон отримає потужну батарею ємністю 10 001 мАг. Очікується, що смартфон Realme Power буде оснащений найбільшою батареєю, яка коли-небудь встановлювалася на телефони бренду Realme.