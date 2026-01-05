Samsung может выпустить смартфон с батареей на 20 000 мАч, но есть и плохие новости (фото)

Согласно утечке, южнокорейский гигант может представить телефон с рекордным аккумулятором, однако эксперты Authority Media относятся к этому со скепсисом.

В последние несколько месяцев выходили флагманские Android-смартфоны с батареями емкостью более 7000 мАч, и даже 10 000 мАч. Теперь же инсайдер утверждает, что Samsung тестирует кремниево-углеродную батарею емкостью 20 000 мАч, передает сайт androidauthority.com.

Инсайдер phonefuturist заявил в Твиттере, что Samsung SDI протестировала двухъячеечную кремниево-углеродную батарею общей емкостью 20 000 мАч. Первая ячейка, как утверждается, имеет емкость 12 000 мАч, а вторая — 8 000 мАч.

"По-видимому, Samsung добилась 27 часов работы экрана с этой батареей, а также примерно 960 циклов зарядки в год. Но на этом хорошие новости заканчиваются", — говорится в материале.

Согласно утечке, после тестирования компания обнаружила вздутие батареи. Это значит, что она не выдержит длительного использования. То есть не стоит ожидать появления телефона Galaxy с батареей на 20 000 мАч в ближайшее время. Инсайдер также опубликовал изображения, предположительно демонстрирующие эти батареи.

"К данной утечке следует отнестись с осторожностью, поскольку мы не очень хорошо знакомы с источником. Однако другой инсайдер с неоднозначной репутацией сообщил, что толщина батареи на 8000 мАч увеличилась с 4 мм до 7,2 мм из-за вздутия. Также возможно, что Samsung SDI тестирует эту ключевую технологию с целью ее внедрения в автомобили, а не в телефоны", — подчеркивают авторы.

Эксперты хотели бы узнать больше подробностей о содержании кремния в батарее. Компании могут увеличить емкость кремний-углеродных аккумуляторов, используя более высокий процент кремния. Однако телефоны, такие как OnePlus 15 с батареей на 7300 мАч, содержат максимум 15% кремния, чтобы найти баланс между емкостью и надежностью. К слову, realme анонсировала прототип телефона с батареей на 15 000 мАч, но она на 100% состояла из кремния. Поэтому вполне возможно, что батарея Samsung SDI на 20 000 мАч содержит более высокий процент кремния по сравнению с коммерческими телефонами.

