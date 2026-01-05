Топ-5 самых надежных подержанных Android-смартфонов до 250 долларов (фото)

Каждый год производители стараются убедить людей купить что-нибудь новенькое. Но это вовсе не обязательно делать. Технологии настолько усовершенствовались, что телефон, которому уже несколько лет, будет отлично работать и сэкономит кучу денег.

Эксперты bgr.com подобрали самые надежные подержанные Android-смартфоны стоимостью менее 250 долларов, которые прослужат долгие годы. Вот пять примеров.

Samsung Galaxy S22+

Смартфоны линейки Samsung Galaxy S22 Фото: Tech Advisor

Galaxy S22+ вышел в 2022 году, его цена составляла 1000 долларов, но сегодня на Amazon можно приобрести восстановленный экземпляр всего за 204 доллара. Смартфон получил значительные улучшения, такие как полностью стеклянный алюминиевый корпус, который даже в 2025 году выглядит современно и изысканно. Дисплей представляет собой 6,6-дюймовую AMOLED-панель FHD+ с частотой обновления 120 Гц, достаточно яркая.

S22+ поставлялся с флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 первого поколения, что позволяет ему быстро работать с пользовательским интерфейсом и запускать игры на средних и высоких настройках. Операционная система Samsung One UI очень стабильна и обладает множеством функций.

Кроме того, камера — еще одна сильная сторона телефона: 50-мегапиксельный основной сенсор, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом.

Смартфон S22+ уже получил последнее обновление до Android 16, поддержка безопасности должна появиться до начала 2027 года, что делает его удобным вариантом.

OnePlus 10 Pro

Смартфон OnePlus 10 Pro Фото: stuff.tv

Смартфон OnePlus 10 Pro стал лучшим предложением компании в 2022 году и дебютировал по розничной цене 899 долларов. Сегодня его можно приобрести всего за 250 долларов на Amazon.

На передней панели расположен изогнутый 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2K, частота обновления которого может варьироваться от 120 Гц до 1 Гц. В сочетании с большим аккумулятором на 5000 мАч время автономной работы 10 Pro действительно хорошее. Также поддерживается быстрая зарядка мощностью 80 Вт. Камеры, которых здесь три, неплохие. Основной 50-мегапиксельный сенсор делает отличные дневные снимки. Однако 150-градусный сверхширокоугольный объектив не оправдал ожиданий тестировщиков.

Тем не менее, лучшая причина приобрести OnePlus 10 Pro, или любой другой телефон OnePlus, — это производительность. 10 Pro работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 первого поколения. Пользователи говорят, что он легко справляется с пользовательским интерфейсом, не тормозит при открытии ресурсоемких приложений и даже поддерживает игры с высокой частотой обновления экрана. Хотя OnePlus изначально обещала только четыре года поддержки, компания недавно расширила распространение OxygenOS 16 на базе Android 16 и на 10 Pro.

Google Pixel 8A

Смартфон Google Pixel 8A Фото: androidpolice.com

Pixel 8A был выпущен в 2024 году по розничной цене 499 долларов. Смартфон предлагает отличное соотношение цены и качества. Дисплей представляет собой 6,1-дюймовую OLED-панель FHD+, которая остается четкой и яркой даже под прямыми солнечными лучами и обновляется с частотой 120 Гц, обеспечивая плавность отображения контента и анимации. Процессор Tensor G3 способен справиться с любой задачей и играми. Хотя камеры сохранили те же сенсоры, что и у предыдущей модели 7A, более новая обработка изображений делает эту систему практически безупречной.

Тем не менее, лучшая причина выбрать любой Pixel — это программное обеспечение, поскольку оно чистое и содержит множество полезных функций ИИ, таких как AI Translate, Pixel Call Assist и инструменты для редактирования изображений. В серии Pixel 8 Google также решила продлить поддержку программного обеспечения до 7-ми лет, а это значит, что 8A будет получать основные обновления Android до 2031 года.

Moto Edge 2025

Смартфон Moto Edge 2025 Фото: Nicholas Sutrich / Android Central

Большинство обозревателей пришли к выводу, что этой модели не хватает производительности и функций, чтобы оправдать высокую цену в среднем ценовом сегменте в 550 долларов, особенно по сравнению с конкурентами, такими как Nothing Phone 3(a). Но Moto Edge 2025 уже продается на eBay всего за 249 долларов в восстановленном состоянии. По такой цене гаджет становится гораздо более привлекательным вариантом.

Смартфон оснащен 6,7-дюймовой pOLED-панелью, поддерживающей частоту обновления 120 Гц и имеющей впечатляющую пиковую яркость в 4500 нит.

Разочаровала экспертов производительность, поскольку Dimensity 7400 не является флагманским чипсетом. Для сравнения, устройство набрало 1027 и 2947 баллов в одноядерном и многоядерном тестах Geekbench соответственно. Это значительно меньше, чем у таких устройств, как OnePlus 13R, который набрал более чем вдвое больше баллов. Тем не менее, Moto Edge не тормозит. Приложения открываются быстро, анимация плавная, и телефон справляется с несложными играми. Кроме того, Motorola значительно улучшила тройную камеру нового Edge. Датчики используют цветовую настройку PANTONE для получения эстетичных фотографий при любом освещении. А еще есть огромный аккумулятор на 5200 мАч, которого легко хватает более чем на день. В сочетании с быстрой зарядкой мощностью 68 Вт, проблема с зарядом батареи остается в прошлом.

Samsung Galaxy S23 FE

Смартфон Samsung Galaxy S23 FE Фото: phonearena.com

Линейка FE от Samsung сохраняет основные характеристики флагманов, такие как производительность, но исключает дополнительные функции, чтобы снизить цену и привлечь покупателей с более ограниченным бюджетом. Galaxy S23 FE дебютировал в 2023 году по розничной цене 600 долларов. Сегодня его можно найти всего за 211 долларов в восстановленном состоянии. Устройство имеет 6,4-дюймовый FHD+ AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц выглядит хорошо и обладает достаточной яркостью — 1450 нит.

Под капотом находится флагманский процессор Snapdragon 8 первого поколения, который обеспечивает достаточную производительность для выполнения всех современных задач и игр, таких как PUBG Mobile и Genshin Impact. S23 FE получает 4 года обновлений программного обеспечения и 5 лет обновлений безопасности, а это значит, что он прослужит до 2027 года. Хотя телеобъектив всего 8 Мп, основной 50-мегапиксельный сенсор и сверхширокоугольный объектив на 12 Мп позволяют получать неплохие снимки как днем, так и ночью, с четкой детализацией и яркими цветами. Время автономной работы — еще одно сильное преимущество, поскольку аккумулятор емкостью 4500 мАч с комфортом обеспечивает работу в течение целого дня.

