Топ 5 найнадійніших старих Android-смартфонів до 250 доларів (фото)

Щороку виробники намагаються переконати людей купити що-небудь новеньке. Але це зовсім не обов'язково робити. Технології настільки вдосконалилися, що телефон, якому вже кілька років, буде відмінно працювати і заощадить купу грошей.

Експерти bgr.com підібрали найнадійніші старі Android-смартфони вартістю менше 250 доларів, які прослужать довгі роки. Ось п'ять прикладів.

Samsung Galaxy S22+

Смартфони лінійки Samsung Galaxy S22 Фото: Tech Advisor

Galaxy S22+ вийшов у 2022 році, його ціна становила 1000 доларів, але сьогодні на Amazon можна придбати відновлений екземпляр лише за 204 долари. Смартфон отримав значні поліпшення, як-от повністю скляний алюмінієвий корпус, який навіть у 2025 році має сучасний і вишуканий вигляд. Дисплей являє собою 6,6-дюймову AMOLED-панель FHD+ з частотою оновлення 120 Гц, досить яскраву.

S22+ постачався з флагманським процесором Qualcomm Snapdragon 8 першого покоління, що дає йому змогу швидко працювати з користувацьким інтерфейсом і запускати ігри на середніх і високих налаштуваннях. Операційна система Samsung One UI дуже стабільна і має безліч функцій.

Крім того, камера — ще один сильний бік телефону: 50-мегапіксельний основний сенсор, 12-мегапіксельний надширококутний об'єктив і 10-мегапіксельний телеоб'єктив із 3-кратним зумом.

Смартфон S22+ вже отримав останнє оновлення до Android 16, підтримка безпеки має з'явитися до початку 2027 року, що робить його зручним варіантом.

OnePlus 10 Pro

Смартфон OnePlus 10 Pro Фото: stuff.tv

Смартфон OnePlus 10 Pro став найкращою пропозицією компанії у 2022 році та дебютував за роздрібною ціною 899 доларів. Сьогодні його можна придбати всього за 250 доларів на Amazon.

На передній панелі розташований вигнутий 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2K, частота оновлення якого може варіюватися від 120 Гц до 1 Гц. У поєднанні з великим акумулятором на 5000 мАг час автономної роботи 10 Pro дійсно хороший. Також підтримується швидка зарядка потужністю 80 Вт. Камери, яких тут три, непогані. Основний 50-мегапіксельний сенсор робить чудові денні знімки. Однак 150-градусний надширококутний об'єктив не виправдав очікувань тестувальників.

Проте найкраща причина придбати OnePlus 10 Pro, або будь-який інший телефон OnePlus, — це продуктивність. 10 Pro працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 першого покоління. Користувачі кажуть, що він легко справляється з призначеним для користувача інтерфейсом, не гальмує під час відкриття ресурсномістких додатків і навіть підтримує ігри з високою частотою оновлення екрана. Хоча OnePlus спочатку обіцяла тільки чотири роки підтримки, компанія нещодавно розширила поширення OxygenOS 16 на базі Android 16 і на 10 Pro.

Google Pixel 8A

Смартфон Google Pixel 8A Фото: androidpolice.com

Pixel 8A був випущений у 2024 році за роздрібною ціною 499 доларів. Смартфон пропонує відмінне співвідношення ціни та якості. Дисплей являє собою 6,1-дюймову OLED-панель FHD+, яка залишається чіткою і яскравою навіть під прямими сонячними променями і оновлюється з частотою 120 Гц, забезпечуючи плавність відображення контенту і анімації. Процесор Tensor G3 здатний впоратися з будь-яким завданням та іграми. Хоча камери зберегли ті самі сенсори, що й у попередньої моделі 7A, новіша обробка зображень робить цю систему практично бездоганною.

Проте найкраща причина вибрати будь-який Pixel — це програмне забезпечення, оскільки воно чисте і містить безліч корисних функцій ШІ, як-от AI Translate, Pixel Call Assist та інструменти для редагування зображень. У серії Pixel 8 Google також вирішила продовжити підтримку програмного забезпечення до 7-ми років, а це означає, що 8A отримуватиме основні оновлення Android до 2031 року.

Moto Edge 2025

Смартфон Moto Edge 2025 Фото: Nicholas Sutrich / Android Central

Більшість оглядачів дійшли висновку, що цій моделі не вистачає продуктивності та функцій, щоб виправдати високу ціну в середньому ціновому сегменті в 550 доларів, особливо порівняно з конкурентами, як-от Nothing Phone 3(a). Але Moto Edge 2025 вже продається на eBay всього за 249 доларів у відновленому стані. За такою ціною гаджет стає набагато привабливішим варіантом.

Смартфон оснащений 6,7-дюймовою pOLED-панеллю, що підтримує частоту оновлення 120 Гц і має разючу пікову яскравість у 4500 ніт.

Розчарувала експертів продуктивність, оскільки Dimensity 7400 не є флагманським чипсетом. Для порівняння, пристрій набрав 1027 і 2947 балів в одноядерному та багатоядерному тестах Geekbench відповідно. Це значно менше, ніж у таких пристроїв, як OnePlus 13R, який набрав більш ніж удвічі більше балів. Тим не менш, Moto Edge не гальмує. Додатки відкриваються швидко, анімація плавна, і телефон справляється з нескладними іграми. Крім того, Motorola значно поліпшила потрійну камеру нового Edge. Датчики використовують колірне налаштування PANTONE для отримання естетичних фото за будь-якого освітлення. А ще є величезний акумулятор на 5200 мАг, якого легко вистачає більш ніж на день. У поєднанні зі швидкою зарядкою потужністю 68 Вт, проблема із зарядом батареї залишається в минулому.

Samsung Galaxy S23 FE

Смартфон Samsung Galaxy S23 FE Фото: phonearena.com

Лінійка FE від Samsung зберігає основні характеристики флагманів, як-от продуктивність, але виключає додаткові функції, щоб знизити ціну та привабити покупців з більш обмеженим бюджетом. Galaxy S23 FE дебютував у 2023 році за роздрібною ціною 600 доларів. Сьогодні його можна знайти всього за 211 доларів у відновленому стані. Пристрій має 6,4-дюймовий FHD+ AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц, що має гарний вигляд і достатню яскравість — 1450 ніт.

Під капотом знаходиться флагманський процесор Snapdragon 8 першого покоління, який забезпечує достатню продуктивність для виконання всіх сучасних завдань та ігор, як-от PUBG Mobile і Genshin Impact. S23 FE отримує 4 роки оновлень програмного забезпечення і 5 років оновлень безпеки, а це означає, що він прослужить до 2027 року. Хоча телеоб'єктив лише 8 Мп, основний 50-мегапіксельний сенсор і надширококутний об'єктив на 12 Мп дають змогу отримувати непогані знімки як вдень, так і вночі, з чіткою деталізацією і яскравими кольорами. Час автономної роботи — ще одна сильна перевага, оскільки акумулятор ємністю 4500 мА-год з комфортом забезпечує роботу протягом цілого дня.

