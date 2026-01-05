Топ 5 найнадійніших старих Android-смартфонів до 250 доларів (фото)
Щороку виробники намагаються переконати людей купити що-небудь новеньке. Але це зовсім не обов'язково робити. Технології настільки вдосконалилися, що телефон, якому вже кілька років, буде відмінно працювати і заощадить купу грошей.
Експерти bgr.com підібрали найнадійніші старі Android-смартфони вартістю менше 250 доларів, які прослужать довгі роки. Ось п'ять прикладів.
Samsung Galaxy S22+
Galaxy S22+ вийшов у 2022 році, його ціна становила 1000 доларів, але сьогодні на Amazon можна придбати відновлений екземпляр лише за 204 долари. Смартфон отримав значні поліпшення, як-от повністю скляний алюмінієвий корпус, який навіть у 2025 році має сучасний і вишуканий вигляд. Дисплей являє собою 6,6-дюймову AMOLED-панель FHD+ з частотою оновлення 120 Гц, досить яскраву.
S22+ постачався з флагманським процесором Qualcomm Snapdragon 8 першого покоління, що дає йому змогу швидко працювати з користувацьким інтерфейсом і запускати ігри на середніх і високих налаштуваннях. Операційна система Samsung One UI дуже стабільна і має безліч функцій.
Крім того, камера — ще один сильний бік телефону: 50-мегапіксельний основний сенсор, 12-мегапіксельний надширококутний об'єктив і 10-мегапіксельний телеоб'єктив із 3-кратним зумом.
Смартфон S22+ вже отримав останнє оновлення до Android 16, підтримка безпеки має з'явитися до початку 2027 року, що робить його зручним варіантом.
OnePlus 10 Pro
Смартфон OnePlus 10 Pro став найкращою пропозицією компанії у 2022 році та дебютував за роздрібною ціною 899 доларів. Сьогодні його можна придбати всього за 250 доларів на Amazon.
На передній панелі розташований вигнутий 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2K, частота оновлення якого може варіюватися від 120 Гц до 1 Гц. У поєднанні з великим акумулятором на 5000 мАг час автономної роботи 10 Pro дійсно хороший. Також підтримується швидка зарядка потужністю 80 Вт. Камери, яких тут три, непогані. Основний 50-мегапіксельний сенсор робить чудові денні знімки. Однак 150-градусний надширококутний об'єктив не виправдав очікувань тестувальників.
Проте найкраща причина придбати OnePlus 10 Pro, або будь-який інший телефон OnePlus, — це продуктивність. 10 Pro працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 першого покоління. Користувачі кажуть, що він легко справляється з призначеним для користувача інтерфейсом, не гальмує під час відкриття ресурсномістких додатків і навіть підтримує ігри з високою частотою оновлення екрана. Хоча OnePlus спочатку обіцяла тільки чотири роки підтримки, компанія нещодавно розширила поширення OxygenOS 16 на базі Android 16 і на 10 Pro.
Google Pixel 8A
Pixel 8A був випущений у 2024 році за роздрібною ціною 499 доларів. Смартфон пропонує відмінне співвідношення ціни та якості. Дисплей являє собою 6,1-дюймову OLED-панель FHD+, яка залишається чіткою і яскравою навіть під прямими сонячними променями і оновлюється з частотою 120 Гц, забезпечуючи плавність відображення контенту і анімації. Процесор Tensor G3 здатний впоратися з будь-яким завданням та іграми. Хоча камери зберегли ті самі сенсори, що й у попередньої моделі 7A, новіша обробка зображень робить цю систему практично бездоганною.
Проте найкраща причина вибрати будь-який Pixel — це програмне забезпечення, оскільки воно чисте і містить безліч корисних функцій ШІ, як-от AI Translate, Pixel Call Assist та інструменти для редагування зображень. У серії Pixel 8 Google також вирішила продовжити підтримку програмного забезпечення до 7-ми років, а це означає, що 8A отримуватиме основні оновлення Android до 2031 року.
Moto Edge 2025
Більшість оглядачів дійшли висновку, що цій моделі не вистачає продуктивності та функцій, щоб виправдати високу ціну в середньому ціновому сегменті в 550 доларів, особливо порівняно з конкурентами, як-от Nothing Phone 3(a). Але Moto Edge 2025 вже продається на eBay всього за 249 доларів у відновленому стані. За такою ціною гаджет стає набагато привабливішим варіантом.
Смартфон оснащений 6,7-дюймовою pOLED-панеллю, що підтримує частоту оновлення 120 Гц і має разючу пікову яскравість у 4500 ніт.
Розчарувала експертів продуктивність, оскільки Dimensity 7400 не є флагманським чипсетом. Для порівняння, пристрій набрав 1027 і 2947 балів в одноядерному та багатоядерному тестах Geekbench відповідно. Це значно менше, ніж у таких пристроїв, як OnePlus 13R, який набрав більш ніж удвічі більше балів. Тим не менш, Moto Edge не гальмує. Додатки відкриваються швидко, анімація плавна, і телефон справляється з нескладними іграми. Крім того, Motorola значно поліпшила потрійну камеру нового Edge. Датчики використовують колірне налаштування PANTONE для отримання естетичних фото за будь-якого освітлення. А ще є величезний акумулятор на 5200 мАг, якого легко вистачає більш ніж на день. У поєднанні зі швидкою зарядкою потужністю 68 Вт, проблема із зарядом батареї залишається в минулому.
Samsung Galaxy S23 FE
Лінійка FE від Samsung зберігає основні характеристики флагманів, як-от продуктивність, але виключає додаткові функції, щоб знизити ціну та привабити покупців з більш обмеженим бюджетом. Galaxy S23 FE дебютував у 2023 році за роздрібною ціною 600 доларів. Сьогодні його можна знайти всього за 211 доларів у відновленому стані. Пристрій має 6,4-дюймовий FHD+ AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц, що має гарний вигляд і достатню яскравість — 1450 ніт.
Під капотом знаходиться флагманський процесор Snapdragon 8 першого покоління, який забезпечує достатню продуктивність для виконання всіх сучасних завдань та ігор, як-от PUBG Mobile і Genshin Impact. S23 FE отримує 4 роки оновлень програмного забезпечення і 5 років оновлень безпеки, а це означає, що він прослужить до 2027 року. Хоча телеоб'єктив лише 8 Мп, основний 50-мегапіксельний сенсор і надширококутний об'єктив на 12 Мп дають змогу отримувати непогані знімки як вдень, так і вночі, з чіткою деталізацією і яскравими кольорами. Час автономної роботи — ще одна сильна перевага, оскільки акумулятор ємністю 4500 мА-год з комфортом забезпечує роботу протягом цілого дня.
Раніше ми писали про те, що названо найкращий бренд Android-смартфонів 2025 року. Якщо хочете купити новий Android-смартфон, цей бренд посідає перше місце за рівнем задоволеності клієнтів.