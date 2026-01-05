Гораздо лучше панелей: Jackery представила первую солнечную электростанцию в виде робота

Американская компания Jackery анонсировала первого в мире автономного солнечного робота Solar Mars Bot, который может добывать энергию и служить мобильной зарядной станцией.

Машина использует компьютерное зрение с датчиками и поддержкой искусственного интеллекта для самостоятельного перемещения и максимально эффективного улавливания солнечного света в течение дня. Подробности Jackery раскрыла на своем официальном сайте.

Судя по названию и внешнему виду, Solar Mars Bot вдохновлен марсоходами NASA. Робот оснащен солнечными панелями мощностью, которые автоматически наклоняются для улавливания света под наилучшим углом благодаря двухосевой "руке". Для удобства они складываются, когда не используются. Чтобы лучше поворачиваться к Солнцу, колеса тоже вращаются.

В отличие от стационарных солнечных панелей и генераторов, Solar Mars Bot обещает более высокую гибкость и производительность. Робот может служить портативной электростанцией мощностью 300 Вт, которая при необходимости следует за человеком.

Солнечные панели Jackery Solar Mars Bot раскладываются и наклоняются сами Фото: Jackery

Встроенный аккумулятор обладает емкостью 5000 Вт*ч, чего достаточно для обеспечения потребностей небольшого дома в течение 2-3 дней. Компания Jackery предполагает, что он будет питать такие устройства, как терминалы Starlink, системы IoT и даже других роботов, фактически создавая новую категорию мобильных, самодостаточных источников энергии.

В боковой части корпуса есть откидная крышка, под которой находятся разъемы: три розетки, два USB Type-C, два USB Type-A. Над ними расположен информационный дисплей. Кроме того, данные передаются на смартфон через мобильное приложение, которое также позволяет отдавать роботу команды. Solar Mars Bot может автоматически планировать свои маршруты и возвращаться на станцию для подзарядки, если света на улице слишком мало.

Информация о цене и дате выпуска также отсутствует, но робота представят на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе (США), что является хорошим знаком. Посетители смогут оценить возможности и степень готовности уже с 6 января.

Ранее писали, что портативная солнечная батарея Jackery обеспечит дом энергией до двух недель. Она имеет емкость до 24 000 Вт·ч и позволяет подключать дополнительные аккумуляторные блоки, а также солнечные панели.