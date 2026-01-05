Набагато краще панелей: Jackery представила першу сонячну електростанцію у вигляді робота

Американська компанія Jackery анонсувала першого у світі автономного сонячного робота Solar Mars Bot, який може добувати енергію і слугувати мобільною зарядною станцією.

Машина використовує комп'ютерний зір з датчиками і підтримкою штучного інтелекту для самостійного переміщення і максимально ефективного уловлювання сонячного світла протягом дня. Подробиці Jackery розкрила на своєму офіційному сайті.

Судячи з назви і зовнішнього вигляду, Solar Mars Bot натхненний марсоходами NASA. Робот оснащений сонячними панелями потужністю, які автоматично нахиляються для уловлювання світла під найкращим кутом завдяки двовісній "руці". Для зручності вони складаються, коли не використовуються. Щоб краще повертатися до Сонця, колеса теж обертаються.

На відміну від стаціонарних сонячних панелей і генераторів, Solar Mars Bot обіцяє більш високу гнучкість і продуктивність. Робот може слугувати портативною електростанцією потужністю 300 Вт, яка за необхідності слідує за людиною.

Сонячні панелі Jackery Solar Mars Bot розкладаються і нахиляються самі Фото: Jackery

Вбудований акумулятор має ємність 5000 Вт*год, чого достатньо для забезпечення потреб невеликого будинку протягом 2-3 днів. Компанія Jackery припускає, що він буде живити такі пристрої, як термінали Starlink, системи IoT і навіть інших роботів, фактично створюючи нову категорію мобільних, самодостатніх джерел енергії.

У бічній частині корпусу є відкидна кришка, під якою знаходяться роз'єми: три розетки, два USB Type-C, два USB Type-A. Над ними розташований інформаційний дисплей. Крім того, дані передаються на смартфон через мобільний додаток, який також дає змогу віддавати роботу команди. Solar Mars Bot може автоматично планувати свої маршрути і повертатися на станцію для підзарядки, якщо світла на вулиці занадто мало.

Інформація про ціну і дату випуску також відсутня, але робота представлять на виставці CES 2026 у Лас-Вегасі (США), що є хорошим знаком. Відвідувачі зможуть оцінити можливості та ступінь готовності вже з 6 січня.

Раніше писали, що портативна сонячна батарея Jackery забезпечить будинок енергією до двох тижнів. Вона має ємність до 24 000 Вт-год і дає змогу підключати додаткові акумуляторні блоки, а також сонячні панелі.