Не раз в день, не раз в неделю: как правильно чистить телевизор, чтобы он работал лучше

Накопление пыли на поверхности телевизора может постепенно ухудшить общее качество изображения. Стоит слегка вытирать пыль хотя бы раз в неделю, а затем проводить более глубокую чистку раз в месяц.

Регулярная периодическая чистка телевизора важна не только для поддержания красивого вида гостиной, но и для сохранения изображения и общей функциональности телевизора. Скопление пыли может не только постепенно испачкать и затемнить экран, но и если вентиляционные отверстия телевизора засорятся, повышенное выделение тепла может начать влиять на его общую функциональность и долговечность, пишет bgr.com.

Например, скопление пыли в порту HDMI приводит к распространенным проблемам с устройством. Чтобы ваша электроника прослужила как можно дольше, стоит время от времени проводить тщательную чистку.

Не нужно ежедневно чистить телевизор — протереть пыль раз в неделю достаточно, чтобы он работал нормально. Просто возьмите большую, но мягкую ткань из микрофибры и слегка потрите экран и твердые поверхности. Это поможет собрать из вентиляционных отверстий легкий мусор, например волосы или шерсть домашних животных. Также следует протереть все шнуры под телевизором и за ним.

Быстрая очистка от пыли подходит для еженедельного ухода, но, по крайней мере, раз в месяц следует делать более глубокую и комплексную очистку, чтобы улавливать любые загрязнения, которые пропустила легкая пыль. Используйте ткань из микрофибры, а также распылитель с безопасным для экрана чистящим средством (его можно купить на крупных маркетплейсах). Не нужно применять бумажные полотенца и очиститель для стекол вместо чистящего раствора, безопасного для экрана.

Лучший способ очистить телевизор — полностью отключить его, дать ему время остыть, затем распылить раствор на ткань и очистить экран и корпус. Начните с простой протирки корпуса, затем сосредоточьтесь на удалении полос и пятен на экране, оказывая очень легкое давление круговыми движениями, чтобы счистить все стойкие отставшие элементы. Дайте ТВ-панели полностью высохнуть, прежде чем снова включить ее.

