Не раз на день, не раз на тиждень: як правильно чистити телевізор, щоб він працював краще

Накопичення пилу на поверхні телевізора може поступово погіршити загальну якість зображення. Варто злегка витирати пил хоча б раз на тиждень, а потім проводити більш глибоке чищення раз на місяць.

Регулярне періодичне чищення телевізора важливе не тільки для підтримання гарного вигляду вітальні, а й для збереження зображення і загальної функціональності телевізора. Скупчення пилу може не тільки поступово забруднити і затемнити екран, а й якщо вентиляційні отвори телевізора засмітяться, підвищене виділення тепла може почати впливати на його загальну функціональність і довговічність, пише bgr.com.

Наприклад, скупчення пилу в порту HDMI призводить до поширених проблем із пристроєм. Щоб ваша електроніка прослужила якомога довше, варто час від часу проводити ретельне чищення.

Не потрібно щодня чистити телевізор — протерти пил раз на тиждень достатньо, щоб він працював нормально. Просто візьміть велику, але м'яку тканину з мікрофібри і злегка потріть екран і тверді поверхні. Це допоможе зібрати з вентиляційних отворів легке сміття, наприклад, волосся або шерсть домашніх тварин. Також слід протерти всі шнури під телевізором і за ним.

Швидке очищення від пилу підходить для щотижневого догляду, але принаймні раз на місяць слід робити глибше і комплексніше очищення, щоб уловлювати будь-які забруднення, які пропустив легкий пил. Використовуйте тканину з мікрофібри, а також розпилювач із безпечним для екрана мийним засобом (його можна купити на великих маркетплейсах). Не потрібно застосовувати паперові рушники й очищувач для скла замість мийного розчину, безпечного для екрана.

Найкращий спосіб очистити телевізор — повністю вимкнути його, дати йому час охолонути, потім розпорошити розчин на тканину й очистити екран і корпус. Почніть з простого протирання корпусу, потім зосередьтеся на видаленні смуг і плям на екрані, чинячи дуже легкий тиск круговими рухами, щоб зчистити всі стійкі відсталі елементи. Дайте ТВ-панелі повністю висохнути, перш ніж знову ввімкнути її.

