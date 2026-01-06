Популярные смартфоны исчезнут в 2026 году: что случилась и о каких моделях речь (фото)

Подразделение Asus по производству смартфонов будет работать только до 31 декабря 2025 года, после чего компания прекратит выпуск новых продуктов.

Asus заявила, что работа ее смартфонов продолжится и что это не повлияет на обслуживание, обновление программного обеспечения и гарантийное обслуживание всех существующих продуктов. Однако компания заявила, что в настоящее время не планирует представлять новые модели смартфонов в 2026 году, пишет digitimes.com.

Бизнес по производству смартфонов сохранит свою текущую операционную модель и продолжит предоставлять комплексную послепродажную поддержку всем пользователям смартфонов Asus, включая гарантийное обслуживание и обновления программного обеспечения, чтобы гарантировать, что права и интересы пользователей не будут затронуты.

Відео дня

Компания Asus закрепила свое присутствие на рынке мобильных устройств в начале 2000-х годов. Ее линейка ZenFone когда-то завоевала популярность в некоторых частях Юго-Восточной Азии, обращаясь к потребителям, заботящимся о цене, но усиление конкуренции со стороны китайских брендов смартфонов постепенно подорвало ее позиции на рынке.

Смартфон Asus ROG 8 Pro Фото: Скриншот

В 2018 году Asus провела стратегическую корректировку своего бизнеса по производству смартфонов и зафиксировала единовременные расходы на сумму более 62 млрд тайваньских долларов, связанные с операциями по производству мобильных телефонов, в четвертом квартале того же года. Эти расходы серьезно повлияли на годовую прибыль, которая упала до самого низкого уровня с 2009 года. Вместо того, чтобы уйти с рынка, Asus впоследствии сузила свое внимание до премиальных моделей ZenFone и игровой серии телефонов ROG.

Это развитие подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются бренды, ориентированные на ПК, на все более насыщенном мировом рынке смартфонов. Тайваньские производители ПК, в том числе Asus и Acer, вошли в сектор смартфонов на этапе его быстрого роста, но с трудом смогли добиться устойчивой прибыльности по сравнению с более крупными конкурентами.

Ранее мы писали про 5 самых надежных подержанных Android-смартфонов. Каждый год производители стараются убедить людей купить что-нибудь новенькое. Но это вовсе не обязательно делать. Технологии настолько усовершенствовались, что телефон, которому уже несколько лет, будет отлично работать и сэкономит кучу денег.