Популярні смартфони зникнуть у 2026 році: що трапилося і про які моделі йдеться (фото)

Підрозділ Asus з виробництва смартфонів працюватиме тільки до 31 грудня 2025 року, після чого компанія припинить випуск нових продуктів.

Asus заявила, що робота її смартфонів продовжиться і що це не вплине на обслуговування, оновлення програмного забезпечення та гарантійне обслуговування всіх наявних продуктів. Однак компанія заявила, що наразі не планує представляти нові моделі смартфонів у 2026 році, пише digitimes.com.

Бізнес з виробництва смартфонів збереже свою поточну операційну модель і продовжить надавати комплексну післяпродажну підтримку всім користувачам смартфонів Asus, включно з гарантійним обслуговуванням та оновленнями програмного забезпечення, щоб гарантувати, що права та інтереси користувачів не будуть порушені.

Компанія Asus закріпила свою присутність на ринку мобільних пристроїв на початку 2000-х років. Її лінійка ZenFone колись завоювала популярність у деяких частинах Південно-Східної Азії, звертаючись до споживачів, які піклуються про ціну, але посилення конкуренції з боку китайських брендів смартфонів поступово підірвало її позиції на ринку.

Смартфон Asus ROG 8 Pro Фото: Скриншот

У 2018 році Asus провела стратегічне коригування свого бізнесу з виробництва смартфонів і зафіксувала одноразові витрати на суму понад 62 млрд тайванських доларів, пов'язані з операціями з виробництва мобільних телефонів, у четвертому кварталі того ж року. Ці витрати серйозно вплинули на річний прибуток, який впав до найнижчого рівня з 2009 року. Замість того, щоб піти з ринку, Asus згодом звузила свою увагу до преміальних моделей ZenFone та ігрової серії телефонів ROG.

Цей розвиток підкреслює проблеми, з якими стикаються бренди, орієнтовані на ПК, на дедалі більш насиченому світовому ринку смартфонів. Тайванські виробники ПК, зокрема Asus і Acer, увійшли в сектор смартфонів на етапі його швидкого зростання, але ледве змогли домогтися стійкої прибутковості порівняно з більшими конкурентами.

