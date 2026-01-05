Память iPhone постоянно "забивается" непонятно чем: как это исправить раз и навсегда

Память iPhone могут быстро заполнить системные данные, что приводит к неправильной работе устройства.

Приложения на нем будут вылетать или вовсе откажутся запускаться. Издание How to Geek рассказало, почему возникает такая проблема и как ее устранить.

Журналист Адам Дэвидсон поделился своим примером, когда на его iPhone 15 Pro перестало работать приложение для изучения языка. Он обнаружил, что "Системные данные" заполнили 134,9 ГБ из 256 ГБ встроенной памяти, и это мешало корректной работе смартфона.

Системные данные — это общая категория для памяти iPhone, которая не входит в другие категории, такие как Приложения, Фотографии и Музыка. Она включает в себя кэш приложений, системные журналы и другие случайные данные, которые устройство использует для бесперебойной работы.

Системные данные могут занимать значительный объем памяти, но при нормальных условиях их объем не должен превышать 20 ГБ, и уж тем более не 130 ГБ, тогда как у базовой модели iPhone весь объем памяти — 128 ГБ.

Как очистить память iPhone

Многие пользователи Сети сталкиваются с такой проблемой, и простого решения у этой проблемы нет. Автор попробовал несколько способов, которые предлагали в Интернете, самый популярный из них — перезагрузка устройства, не помогла, как и очистка кэша Safari.

Эффективный метод, который помог многим людям — изменение даты на iPhone. Это заставляет iPhone очистить кэшированные файлы, которые теперь выглядят очень старыми, но при этом может нарушить работу календаря и других приложений, чувствительных ко времени, а также потенциально вызвать проблемы с приложениями двухфакторной аутентификации, поэтому рекомендуется заранее выполнить все важные задачи.

Смартфоны iPhone страдают от неконтролируемого накопления системных данных Фото: Unsplash

Для изменения даты нужно:

включить режим полета;

перейти в "Настройки" > "Основные" > "Дата и время";

отключить параметр "Установить автоматически";

изменить дату на два года вперед и подождать около минуты;

снова включить режим "Установить автоматически"; выключить режим полета;

перезагрузить iPhone.

Если же это не помогает, есть еще один действенный, но при этом опасный вариант, поэтому применять его нужно только в крайнем случае — сделать резервную копию, стереть, а затем восстановить данные. В случае Адама Дэвидсона объем системных данных сократился до 15 ГБ.

Во время этой процедуры все данные с iPhone стираются, и есть риск их потерять навсегда, если что-то пойдет не так. Даже, если все пройдет удачно, придется заново настраивать многие приложения и заново авторизоваться в системах, например, для привязки платежных карт к Apple Pay.

Необходимо сохранить данные на компьютере, чтобы потом была возможность восстановить их. Важно убедиться, что на устройстве достаточно места для резервного копирования всего содержимого iPhone.

Как удалить и восстановить данные на iPhone:

подключить iPhone к ноутбуку или компьютеру Mac;

найти свой iPhone на боковой панели Finder или в приложении Apple Devices;

во вкладке "Общие" выбрать "Создать резервную копию всех данных с вашего iPhone на этот Mac";

установить флажок "Зашифровать локальную резервную копию" (пароли и данные из приложения "Здоровье", не будут скопированы);

нажать "Создать резервную копию сейчас";

дождаться завершения процесса резервного копирования; убедиться, что в поле "Последняя резервная копия" отображается резервная копия на Mac, а не в iCloud, с актуальной датой.

Cоздание резервной копии данных iPhone

После создания резервной копии, все данные с iPhone нужно стереть. Для этого нужно:

открыть "Настройки" > "Основные" > "Перенести или сбросить iPhone";

выбрать опцию "Стереть все содержимое и настройки";

нажать "Продолжить" и выполнить указанные инструкции.

После этого можно восстановить данные из резервной копии. Нужно подключить iPhone к компьютеру, и на экране "Здравствуйте" следовать инструкциям по настройке смартфона, пока не появится экран "Перенос приложений и данных". Здесь нужно выбрать "С Mac или ПК", потом найти резервную копию и ввести пароль, использованный при шифровании.

