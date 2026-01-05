Пам'ять iPhone постійно "забивається" незрозуміло чим: як це виправити раз і назавжди

Пам'ять iPhone можуть швидко заповнити системні дані, що призводить до неправильної роботи пристрою.

Додатки на ньому вилітатимуть або зовсім відмовляться запускатися. Видання How to Geek розповіло, чому виникає така проблема і як її усунути.

Журналіст Адам Девідсон поділився своїм прикладом, коли на його iPhone 15 Pro перестав працювати додаток для вивчення мови. Він виявив, що "Системні дані" заповнили 134,9 ГБ з 256 ГБ вбудованої пам'яті, і це заважало коректній роботі смартфона.

Системні дані — це загальна категорія для пам'яті iPhone, яка не входить до інших категорій, таких як Застосунки, Фотографії та Музика. Вона містить кеш додатків, системні журнали та інші випадкові дані, які пристрій використовує для безперебійної роботи.

Системні дані можуть займати значний об'єм пам'яті, але за нормальних умов їхній об'єм не повинен перевищувати 20 ГБ, і вже тим паче не 130 ГБ, тоді як у базової моделі iPhone весь об'єм пам'яті — 128 ГБ.

Як очистити пам'ять iPhone

Багато користувачів Мережі стикаються з такою проблемою, і простого рішення у цієї проблеми немає. Автор спробував кілька способів, які пропонували в Інтернеті, найпопулярніший із них — перезавантаження пристрою, не допомогло, як і очищення кешу Safari.

Ефективний метод, який допоміг багатьом людям — зміна дати на iPhone. Це змушує iPhone очистити кешовані файли, які тепер виглядають дуже старими, але водночас може порушити роботу календаря та інших застосунків, чутливих до часу, а також потенційно спричинити проблеми з застосунками двофакторної автентифікації, тому рекомендується заздалегідь виконати всі важливі завдання.

Смартфони iPhone страждають від неконтрольованого накопичення системних даних Фото: Unsplash

Для зміни дати потрібно:

увімкнути режим польоту;

перейти в "Налаштування" > "Основні" > "Дата і час";

вимкнути параметр "Встановити автоматично";

змінити дату на два роки вперед і почекати близько хвилини;

знову ввімкнути режим "Встановити автоматично"; вимкнути режим польоту;

перезавантажити iPhone.

Якщо ж це не допомагає, є ще один дієвий, але водночас небезпечний варіант, тому застосовувати його потрібно тільки в крайньому разі — зробити резервну копію, стерти, а потім відновити дані. У випадку Адама Девідсона обсяг системних даних скоротився до 15 ГБ.

Під час цієї процедури всі дані з iPhone стираються, і є ризик їх втратити назавжди, якщо щось піде не так. Навіть якщо все пройде вдало, доведеться заново налаштовувати багато застосунків і заново авторизуватися в системах, наприклад, для прив'язки платіжних карт до Apple Pay.

Необхідно зберегти дані на комп'ютері, щоб потім була можливість відновити їх. Важливо переконатися, що на пристрої достатньо місця для резервного копіювання всього вмісту iPhone.

Як видалити та відновити дані на iPhone:

підключити iPhone до ноутбука або комп'ютера Mac;

знайти свій iPhone на бічній панелі Finder або в додатку Apple Devices;

у вкладці "Загальні" вибрати "Створити резервну копію всіх даних з вашого iPhone на цей Mac";

встановити прапорець "Зашифрувати локальну резервну копію" (паролі та дані з додатка "Здоров'я", не будуть скопійовані);

натиснути "Створити резервну копію зараз";

дочекатися завершення процесу резервного копіювання; переконатися, що в полі "Остання резервна копія" відображається резервна копія на Mac, а не в iCloud, з актуальною датою.

Створення резервної копії даних iPhone

Після створення резервної копії, всі дані з iPhone потрібно стерти. Для цього потрібно:

відкрити "Налаштування" > "Основні" > "Перенести або скинути iPhone";

вибрати опцію "Стерти весь вміст і налаштування";

натиснути "Продовжити" і виконати зазначені інструкції.

Після цього можна відновити дані з резервної копії. Потрібно під'єднати iPhone до комп'ютера, і на екрані "Здрастуйте" слідувати інструкціям з налаштування смартфона, поки не з'явиться екран "Перенесення застосунків і даних". Тут потрібно вибрати "З Mac або ПК", потім знайти резервну копію і ввести пароль, використаний під час шифрування.

