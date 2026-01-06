Смартфоны Samsung будут стоить дороже в 2026 году: почему цены вдруг вырастут

На прошлой неделе южнокорейская газета Maeil Business сообщила, что Samsung предложит новые модели серии Galaxy S26 по той же цене, что и Galaxy S25. Это было бы логично, учитывая, что телефоны, уже второе поколение подряд, предлагают лишь минимальные улучшения по сравнению с предыдущими поколениями. Однако новые сообщения намекают на высокую вероятность повышения цен, пишет androidauthority.com.

По данным другого корейского новостного издания FN News, Samsung была вынуждена повысить цену на Galaxy S26 из-за резкого роста цен на компоненты, особенно модули DRAM и NAND, а также из-за нестабильности корейской воны. В сообщении говорится, что подразделение Mobile eXperience больше не может справляться с падающей прибылью и поэтому вынуждено повышать цены.

Хотя повышение цен может коснуться не только смартфонов, но и других компонентов IT-оборудования, производимых Samsung Electronics, издание приблизительно оценило подорожание серии Galaxy S26: цены могут вырасти до 88 000 вон (~60 долларов США) за вариант с 256 ГБ памяти по сравнению с серией Galaxy S25. Если это правда, то это будет первый случай за последние четыре поколения, когда Samsung повысит базовые цены на свои телефоны.

С учетом этого повышения, ожидается, что стартовая цена модели Galaxy S26 Ultra с 256 ГБ памяти составит 1,8 миллиона вон (~1245 долларов США). Эти прогнозы относятся конкретно к запуску в Корее.

Интересно, что, хотя корейские потребители, как ожидается, пострадают от ослабления валюты и роста стоимости комплектующих, Samsung может продолжить продавать телефоны по тем же ценам в других регионах, особенно в США. FN News утверждает, что компания может продолжить продавать серию Galaxy S26 по тем же ценам. Таким образом, базовая версия Galaxy S26 должна стоить от 799,99 долларов, а модели Plus и Ultra — 999,99 и 1299,99 долларов соответственно. Вкратце, можно сказать, что покупатели в Корее могут платить столько же, сколько покупатели в США.

