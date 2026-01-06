Смартфони Samsung коштуватимуть дорожче у 2026 році: чому ціни раптом зростуть

Минулого тижня південнокорейська газета Maeil Business повідомила, що Samsung запропонує нові моделі серії Galaxy S26 за тією ж ціною, що й Galaxy S25. Це було б логічно, враховуючи, що телефони, вже друге покоління поспіль, пропонують лише мінімальні поліпшення порівняно з попередніми поколіннями. Однак нові повідомлення натякають на високу ймовірність підвищення цін, пише androidauthority.com.

За даними іншого корейського новинного видання FN News, Samsung була змушена підвищити ціну на Galaxy S26 через різке зростання цін на компоненти, особливо модулі DRAM і NAND, а також через нестабільність корейської вони. У повідомленні йдеться про те, що підрозділ Mobile eXperience більше не може справлятися з прибутком, що падає, і тому змушений підвищувати ціни.

Відео дня

Хоча підвищення цін може торкнутися не тільки смартфонів, а й інших компонентів IT-обладнання, вироблених Samsung Electronics, видання приблизно оцінило подорожчання серії Galaxy S26: ціни можуть зрости до 88 000 вон (~60 доларів США) за варіант з 256 ГБ пам'яті порівняно з серією Galaxy S25. Якщо це правда, то це буде перший випадок за останні чотири покоління, коли Samsung підвищить базові ціни на свої телефони.

З урахуванням цього підвищення, очікується, що стартова ціна моделі Galaxy S26 Ultra з 256 ГБ пам'яті складе 1,8 мільйона вон (~1245 доларів США). Ці прогнози відносяться конкретно до запуску в Кореї.

Цікаво, що, хоча корейські споживачі, як очікується, постраждають від ослаблення валюти і зростання вартості комплектуючих, Samsung може продовжити продавати телефони за тими самими цінами в інших регіонах, особливо в США. FN News стверджує, що компанія може продовжити продавати серію Galaxy S26 за тими ж цінами. Таким чином, базова версія Galaxy S26 має коштувати від 799,99 доларів, а моделі Plus і Ultra — 999,99 і 1299,99 доларів відповідно. Коротенько, можна сказати, що покупці в Кореї можуть платити стільки ж, скільки покупці в США.

Раніше ми писали, що експерти назвали найнадійніший смартфон 2026 року. Швейцарський виробник Punkt представив MC03 — смартфон, орієнтований на конфіденційність, призначений для людей, які хочуть контролювати обсяг переданих даних. І все це без повної відмови від сучасних додатків і сервісів.