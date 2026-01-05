Неможливо відстежити: експерти назвали найнадійніший смартфон 2026 року (фото)

Швейцарський виробник Punkt представив MC03 — смартфон, орієнтований на конфіденційність, призначений для людей, які хочуть контролювати обсяг переданих даних. І все це без повної відмови від сучасних додатків і сервісів.

Punkt заявляє, що нова модель чітко розділена на дві області: Vault, захищене середовище, призначене для довірених застосунків, які пройшли перевірку на конфіденційність, і Wild Web, відкритіший простір, де можна встановити практично все, але з видимими елементами управління для обмеження дозволів, фонової активності та потоків даних, пише androidauthority.com.

Розробники пропонують користувачам простіший спосіб формалізувати те, що вони вже давно роблять вручну, відокремлюючи безпечні додатки від усього іншого. Цього разу однією з головних змін стало додавання Proton у середовище Vault. Proton Mail, Calendar, Drive, VPN і Pass тепер доступні на MC03 у просторі, розробленому для мінімізації відстеження за замовчуванням.

Смартфон Punkt MC03 Фото: Punkt

Телефон працює на AphyOS, захищеній операційній системі Punkt, яка видаляє фонові служби, технології відстеження і непотрібні додатки. Є вбудований VPN-сервіс Digital Nomad, функція Ledger, що забезпечує покрокове управління доступом кожного додатка до даних, — від датчиків до мережевих дозволів. У Ledger також з'явився новий розділ, присвячений скороченню викидів вуглекислого газу, який показує енергоспоживання встановлених додатків і дає змогу за бажання обмежити фонову активність.

MC03 виробляється в Німеччині й оснащений 120-герцовим OLED-дисплеєм, захистом від води і пилу за стандартом IP68, знімним акумулятором ємністю 5200 мАг і основною камерою на 64 Мп. Усе це не робить його флагманом, але він досить надійний, щоб акцент на конфіденційності більше не сприймався як вимога очевидних компромісів.

Смартфон MC03 коштує 699 євро і включає рік обслуговування AphyOS. Після цього потрібно буде платити 9,99 євро на місяць (або вибрати багаторічні пакети зі знижкою), щоб продовжувати використовувати захищені сервіси ОС.

