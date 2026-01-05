Невозможно отследить: эксперты назвали самый надежный смартфон 2026 года (фото)

Швейцарский производитель Punkt представил MC03 — смартфон, ориентированный на конфиденциальность, предназначенный для людей, которые хотят контролировать объем передаваемых данных. И все это без полного отказа от современных приложений и сервисов.

Punkt заявляет, что новая модель четко разделена на две области: Vault, защищенная среда, предназначенная для доверенных приложений, прошедших проверку на конфиденциальность, и Wild Web, более открытое пространство, где можно установить практически все, но с видимыми элементами управления для ограничения разрешений, фоновой активности и потоков данных, пишет androidauthority.com.

Разработчики предлагают пользователям более простой способ формализовать то, что они уже давно делают вручную, отделяя безопасные приложения от всего остального. В этот раз одним из главных изменений стало добавление Proton в среду Vault. Proton Mail, Calendar, Drive, VPN и Pass теперь доступны на MC03 в пространстве, разработанном для минимизации отслеживания по умолчанию.

Відео дня

Смартфон Punkt MC03 Фото: Punkt

Телефон работает на AphyOS, защищенной операционной системе Punkt, которая удаляет фоновые службы, технологии отслеживания и ненужные приложения. Есть встроенный VPN-сервис Digital Nomad, функция Ledger, обеспечивающая пошаговое управление доступом каждого приложения к данным, — от датчиков до сетевых разрешений. В Ledger также появился новый раздел, посвященный сокращению выбросов углекислого газа, который показывает энергопотребление установленных приложений и позволяет при желании ограничить фоновую активность.

MC03 производится в Германии и оснащен 120-герцовым OLED-дисплеем, защитой от воды и пыли по стандарту IP68, съемным аккумулятором емкостью 5200 мАч и основной камерой на 64 Мп. Все это не делает его флагманом, но он достаточно надежен, чтобы акцент на конфиденциальности больше не воспринимался как требование очевидных компромиссов.

Смартфон MC03 стоит 699 евро и включает год обслуживания AphyOS. После этого нужно будет платить 9,99 евро в месяц (или выбрать многолетние пакеты со скидкой), чтобы продолжать использовать защищенные сервисы ОС.

Ранее мы сообщали о том, что новый бюджетный смартфон получит мощную батарею емкостью 10 001 мАч. Ожидается, что смартфон Realme Power будет оснащен самой большой батареей, когда-либо устанавливавшейся на телефоны бренда Realme.