Китайцы показали странный телефон Robot Phone, оснащенный "руками" (видео)

Китайская компания Honor представила на выставке CES 2026 в США необычное устройство Robot Phone с выдвижной камерой и стабилизатором.

Пока это только прототип, но разработчики обещают сделать готовый продукт к выставке MWC 2026 в марте. Журналист Джон Маккан, побывавший на выставке, рассказал о возможностях аппарата в репортаже для издания Digital Trends.

Honor Robot Phone имеет встроенный роботизированный карданный подвес для камеры, который выдвигается из задней части устройства и способен отслеживать движение определенной цели. Идея заключается в том, что вместо фиксированной задней камеры телефон использует шарнирный подвес, почти как у камеры DJI Osmo Pocket, с обратной связью от датчиков в реальном времени, что может обеспечить стабильность, сравнимую со Steadicam.

Подвес смартфона Honor Robot Phone с камерой и стабилизатором Фото: Digital Trends

Представители Honor показали прототип в действии, но не позволили никому к нему прикасаться. У прототипа роботизированная рука не выдвигалась автоматически, поэтому сотруднику Honor пришлось вручную развернуть ее из углубления на задней панели телефона.

Как пишет Android Authority, механизм подвес камеры, включая манипулятор, выглядит очень компактным, хотя и довольно массивным. Разработчики провели большую работу, чтобы поместить такое оборудование в смартфон.

Пространство, где помещается механизм, выглядит очень большим, и это показывает, насколько хорошо производители научились уменьшать размеры других компонентов телефонов. Когда стабилизатор складывается, то прячется в корпусе и практически не выступает.

Механизм стабилизатора с камерой Honor Robot Phone отлично складывается Фото: Digital Trends

Как рассказали в Honor, программное обеспечение позволит удобно применять Robot Phone. Например, если положить телефон экраном вниз на стол, то стабилизатор будет поворачивать камеру, следуя за человеком.

Ранний прототип устройства вызывает много вопросов о надежности финального устройства. Стоит напомнить, что в 2018-2020 годах производители телефонов начали устанавливать на телефоны выдвижные камеры, чтобы уменьшить рамки дисплея. Это был новаторский подход, который привел к созданию нескольких интересных моделей, но механизм был ненадежным и сложно ремонтировался. Такие же опасения были относительно складных смартфонов, которые теперь становятся все популярнее.

Сейчас никакие технические характеристики не раскрываются, вероятно, их приберегут до MWC 2026, а выпуск в продажу находится под вопросом. Если же Robot Phone доделают и начнут продавать, то его стоимость, вероятно, будет высокой.

Ранее писали, что смартфон Honor Power 2 получит батарею емкостью 10 080 мАч. Он визуально напоминает iPhone 17 Pro, даже будет поставляться в похожем оранжевом цвете.