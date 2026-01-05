Китайці показали дивний телефон Robot Phone, оснащений "руками" (відео)

Китайська компанія Honor представила на виставці CES 2026 у США незвичний пристрій Robot Phone з висувною камерою і стабілізатором.

Поки це тільки прототип, але розробники обіцяють зробити готовий продукт до виставки MWC 2026 у березні. Журналіст Джон Маккан, який побував на виставці, розповів про можливості апарата в репортажі для видання Digital Trends.

Honor Robot Phone має вбудований роботизований карданний підвіс для камери, який висувається із задньої частини пристрою і здатний відстежувати рух певної цілі. Ідея полягає в тому, що замість фіксованої задньої камери телефон використовує шарнірний підвіс, майже як у камери DJI Osmo Pocket, зі зворотним зв'язком від датчиків у реальному часі, що може забезпечити стабільність, порівнянну зі Steadicam.

Відео дня

Підвіс смартфона Honor Robot Phone з камерою і стабілізатором Honor Robot Phone Фото: Digital Trends

Представники Honor показали прототип у дії, але не дозволили нікому до нього торкатися. У прототипу роботизована рука не висувалася автоматично, тому співробітникові Honor довелося вручну розгорнути її з поглиблення на задній панелі телефону.

Як пише Android Authority, механізм підвісу камери, включно з маніпулятором, має дуже компактний вигляд, хоча й доволі масивний. Розробники провели велику роботу, щоб помістити таке обладнання в смартфон.

Простір, де поміщається механізм, виглядає дуже великим, і це показує, наскільки добре виробники навчилися зменшувати розміри інших компонентів телефонів. Коли стабілізатор складається, то ховається в корпусі і практично не виступає.

Механізм стабілізатора з камерою Honor Robot Phone відмінно складається Фото: Digital Trends

Як розповіли в Honor, програмне забезпечення дасть змогу зручно застосовувати Robot Phone. Наприклад, якщо покласти телефон екраном вниз на стіл, то стабілізатор повертатиме камеру, слідуючи за людиною.

Ранній прототип пристрою викликає багато запитань щодо надійності фінального пристрою. Варто нагадати, що у 2018-2020 роках виробники телефонів почали встановлювати на телефони висувні камери, щоб зменшити рамки дисплея. Це був новаторський підхід, який призвів до створення кількох цікавих моделей, але механізм був ненадійним і складно ремонтувався. Такі ж побоювання були щодо складних смартфонів, які тепер стають дедалі популярнішими.

Наразі жодних технічних характеристик не розкривають, імовірно, їх прибережуть до MWC 2026, а випуск у продаж перебуває під питанням. Якщо ж Robot Phone дороблять і почнуть продавати, то його вартість, ймовірно, буде високою.

Раніше писали, що смартфон Honor Power 2 отримає батарею ємністю 10 080 мАг. Він візуально нагадує iPhone 17 Pro, навіть буде поставлятися в схожому помаранчевому кольорі.