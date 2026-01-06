Ни за что не обновляйте смартфоны Xiaomi, Redmi, Poco пока не проверите эти настройки (фото)

Тысячи людей жалуются на то, что их смартфоны "зависают" из-за неожиданного фактора: поддельных глобальных прошивок.

Эксперты xiaomitime.com объяснили причины, по которым компания Xiaomi препятствует установке обновлений, а также рассказали о способах защиты телефонов.

Устройства Xiaomi, как правило, дешевле в Китае. Чтобы получить прибыль, некоторые компании-реселлеры импортируют китайские версии смартфонов в Европу и "прошивают" другую, неофициальную версию операционной системы, называемую поддельной глобальной прошивкой. Хотя эти телефоны выглядят идентично своим глобальным вариантам и ведут себя одинаково, установка глобальных прошивок на китайские телефоны категорически запрещена самой Xiaomi. С выходом HyperOS 3 компания активировала региональную блокировку на таких "завезенных" телефонах.

Смартфон Xiaomi 15 Фото: phonearena.com

Как узнать, что прошивка фейковая

Если на смартфоне установлена ​​поддельная прошивка (Fake ROM), попытка обновления до HyperOS 3 приведет к провалу проверки безопасности. В итоге телефон застрянет в режиме восстановления (Recovery Mode) до тех пор, пока обновление не будет исправлено.

Эксперты рекомендуют перед обновлением выполнить следующие 5 действий, чтобы убедиться в подлинности устройства:

Загрузите и запустите приложение MemeOS Enhancer. Оно имеет расширенную функцию обнаружения поддельных прошивок. Если приложение отобразит сообщение "Обнаружена поддельная прошивка", не выполняйте никаких обновлений системы. Проведите аутентификацию по IMEI и номеру модели. Наберите *#06#. Это покажет вам ваш IMEI. Откройте официальную страницу глобальной аутентификации продукции Xiaomi: https://www.mi.com/global/verify. Введите свой IMEI-номер. Если система покажет, что вы приобрели модель с другим номером и регионом, чем та, которую вы приобрели на самом деле, это тревожный знак. Проверьте код модели: если номер модели (указанный на упаковке или в настройках) заканчивается на букву "C" (например, 23127PN0DC), это модель для китайского рынка. Глобальные версии заканчиваются на букву "G". Если у вас установлена ​​HyperOS global с названием модели C, ваша прошивка поддельная. Найдите логотип CE. Проверьте заднюю крышку или рамку телефона. Глобальная версия смартфона на задней панели будет иметь логотип CE. На китайской или индийской версиях не будет маркировки CE. Если у вас глобальная прошивка и на телефоне нет маркировки CE, значит, вы используете поддельную прошивку. В некоторых случаях китайские варианты имеют другие камеры или диапазоны сети по сравнению с глобальными вариантами. Проверьте аппаратные характеристики, чтобы убедиться, что они соответствуют глобальной модели.

Смартфон Redmi 15 Фото: gsmarena.com

Что делать, если обновления фейковой прошивки уже запущены

Если вы уже начали обновление, и ваш телефон застрял в цикле загрузки или режиме восстановления, то перезагрузите смартфон вручную 7 раз подряд. Затем система активирует функцию автоматического отката, которая перезагрузит телефон в рабочую версию (например, HyperOS 2.2). Потом перейдите в Настройки — О телефоне — Обновление ПО и отключите все автоматические обновления. Вы можете безопасно оставаться на HyperOS 2 столько, сколько захотите.

