Ни за что не обновляйте смартфоны Xiaomi, Redmi, Poco пока не проверите эти настройки (фото)
Тысячи людей жалуются на то, что их смартфоны "зависают" из-за неожиданного фактора: поддельных глобальных прошивок.
Эксперты xiaomitime.com объяснили причины, по которым компания Xiaomi препятствует установке обновлений, а также рассказали о способах защиты телефонов.
Устройства Xiaomi, как правило, дешевле в Китае. Чтобы получить прибыль, некоторые компании-реселлеры импортируют китайские версии смартфонов в Европу и "прошивают" другую, неофициальную версию операционной системы, называемую поддельной глобальной прошивкой. Хотя эти телефоны выглядят идентично своим глобальным вариантам и ведут себя одинаково, установка глобальных прошивок на китайские телефоны категорически запрещена самой Xiaomi. С выходом HyperOS 3 компания активировала региональную блокировку на таких "завезенных" телефонах.
Как узнать, что прошивка фейковая
Если на смартфоне установлена поддельная прошивка (Fake ROM), попытка обновления до HyperOS 3 приведет к провалу проверки безопасности. В итоге телефон застрянет в режиме восстановления (Recovery Mode) до тех пор, пока обновление не будет исправлено.
Эксперты рекомендуют перед обновлением выполнить следующие 5 действий, чтобы убедиться в подлинности устройства:
- Загрузите и запустите приложение MemeOS Enhancer. Оно имеет расширенную функцию обнаружения поддельных прошивок. Если приложение отобразит сообщение "Обнаружена поддельная прошивка", не выполняйте никаких обновлений системы.
- Проведите аутентификацию по IMEI и номеру модели. Наберите *#06#. Это покажет вам ваш IMEI. Откройте официальную страницу глобальной аутентификации продукции Xiaomi: https://www.mi.com/global/verify. Введите свой IMEI-номер. Если система покажет, что вы приобрели модель с другим номером и регионом, чем та, которую вы приобрели на самом деле, это тревожный знак.
- Проверьте код модели: если номер модели (указанный на упаковке или в настройках) заканчивается на букву "C" (например, 23127PN0DC), это модель для китайского рынка. Глобальные версии заканчиваются на букву "G". Если у вас установлена HyperOS global с названием модели C, ваша прошивка поддельная.
- Найдите логотип CE. Проверьте заднюю крышку или рамку телефона. Глобальная версия смартфона на задней панели будет иметь логотип CE. На китайской или индийской версиях не будет маркировки CE. Если у вас глобальная прошивка и на телефоне нет маркировки CE, значит, вы используете поддельную прошивку.
- В некоторых случаях китайские варианты имеют другие камеры или диапазоны сети по сравнению с глобальными вариантами. Проверьте аппаратные характеристики, чтобы убедиться, что они соответствуют глобальной модели.
Что делать, если обновления фейковой прошивки уже запущены
Если вы уже начали обновление, и ваш телефон застрял в цикле загрузки или режиме восстановления, то перезагрузите смартфон вручную 7 раз подряд. Затем система активирует функцию автоматического отката, которая перезагрузит телефон в рабочую версию (например, HyperOS 2.2). Потом перейдите в Настройки — О телефоне — Обновление ПО и отключите все автоматические обновления. Вы можете безопасно оставаться на HyperOS 2 столько, сколько захотите.
