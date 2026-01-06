Нізащо не оновлюйте смартфони Xiaomi, Redmi, Poco поки не перевірите ці налаштування (фото)

Тисячі людей скаржаться на те, що їхні смартфони "зависають" через несподіваний фактор: підроблені глобальні прошивки.

Експерти xiaomitime.com пояснили причини, через які компанія Xiaomi перешкоджає встановленню оновлень, а також розповіли про способи захисту телефонів.

Пристрої Xiaomi, як правило, дешевші в Китаї. Щоб отримати прибуток, деякі компанії-реселлери імпортують китайські версії смартфонів у Європу і "прошивають" іншу, неофіційну версію операційної системи, звану підробленою глобальною прошивкою. Хоча ці телефони мають ідентичний вигляд зі своїми глобальними варіантами і поводяться однаково, встановлення глобальних прошивок на китайські телефони категорично заборонено самою Xiaomi. З виходом HyperOS 3 компанія активувала регіональне блокування на таких "завезених" телефонах.

Смартфон Xiaomi 15 Фото: phonearena.com

Як дізнатися, що прошивка фейкова

Якщо на смартфоні встановлена підроблена прошивка (Fake ROM), спроба оновлення до HyperOS 3 призведе до провалу перевірки безпеки. У підсумку телефон застрягне в режимі відновлення (Recovery Mode) доти, доки оновлення не буде виправлено.

Експерти рекомендують перед оновленням виконати наступні 5 дій, щоб переконатися в автентичності пристрою:

Завантажте та запустіть додаток MemeOS Enhancer. Він має розширену функцію виявлення підроблених прошивок. Якщо додаток відобразить повідомлення "Виявлено підроблену прошивку", не виконуйте жодних оновлень системи. Проведіть аутентифікацію за IMEI та номером моделі. Наберіть *#06#. Це покаже вам ваш IMEI. Відкрийте офіційну сторінку глобальної аутентифікації продукції Xiaomi: https://www.mi.com/global/verify. Введіть свій IMEI-номер. Якщо система покаже, що ви придбали модель з іншим номером і регіоном, ніж та, яку ви придбали насправді, це тривожний знак. Перевірте код моделі: якщо номер моделі (вказаний на пакуванні або в налаштуваннях) закінчується на літеру "C" (наприклад, 23127PN0DC), це модель для китайського ринку. Глобальні версії закінчуються на букву "G". Якщо у вас встановлена HyperOS global з назвою моделі C, ваша прошивка підроблена. Знайдіть логотип CE. Перевірте задню кришку або рамку телефона. Глобальна версія смартфона на задній панелі матиме логотип CE. На китайській або індійській версіях не буде маркування CE. Якщо у вас глобальна прошивка і на телефоні немає маркування CE, значить, ви використовуєте підроблену прошивку. У деяких випадках китайські варіанти мають інші камери або діапазони мережі порівняно з глобальними варіантами. Перевірте апаратні характеристики, щоб переконатися, що вони відповідають глобальній моделі.

Смартфон Redmi 15 Фото: gsmarena.com

Що робити, якщо оновлення фейкової прошивки вже запущено

Якщо ви вже почали оновлення, і ваш телефон застряг у циклі завантаження або режимі відновлення, то перезавантажте смартфон вручну 7 разів поспіль. Потім система активує функцію автоматичного відкату, яка перезавантажить телефон у робочу версію (наприклад, HyperOS 2.2). Потім перейдіть у Налаштування — Про телефон — Оновлення ПЗ і вимкніть усі автоматичні оновлення. Ви можете безпечно залишатися на HyperOS 2 стільки, скільки захочете.

