Нізащо не оновлюйте смартфони Xiaomi, Redmi, Poco поки не перевірите ці налаштування (фото)
Тисячі людей скаржаться на те, що їхні смартфони "зависають" через несподіваний фактор: підроблені глобальні прошивки.
Експерти xiaomitime.com пояснили причини, через які компанія Xiaomi перешкоджає встановленню оновлень, а також розповіли про способи захисту телефонів.
Пристрої Xiaomi, як правило, дешевші в Китаї. Щоб отримати прибуток, деякі компанії-реселлери імпортують китайські версії смартфонів у Європу і "прошивають" іншу, неофіційну версію операційної системи, звану підробленою глобальною прошивкою. Хоча ці телефони мають ідентичний вигляд зі своїми глобальними варіантами і поводяться однаково, встановлення глобальних прошивок на китайські телефони категорично заборонено самою Xiaomi. З виходом HyperOS 3 компанія активувала регіональне блокування на таких "завезених" телефонах.
Як дізнатися, що прошивка фейкова
Якщо на смартфоні встановлена підроблена прошивка (Fake ROM), спроба оновлення до HyperOS 3 призведе до провалу перевірки безпеки. У підсумку телефон застрягне в режимі відновлення (Recovery Mode) доти, доки оновлення не буде виправлено.
Експерти рекомендують перед оновленням виконати наступні 5 дій, щоб переконатися в автентичності пристрою:
- Завантажте та запустіть додаток MemeOS Enhancer. Він має розширену функцію виявлення підроблених прошивок. Якщо додаток відобразить повідомлення "Виявлено підроблену прошивку", не виконуйте жодних оновлень системи.
- Проведіть аутентифікацію за IMEI та номером моделі. Наберіть *#06#. Це покаже вам ваш IMEI. Відкрийте офіційну сторінку глобальної аутентифікації продукції Xiaomi: https://www.mi.com/global/verify. Введіть свій IMEI-номер. Якщо система покаже, що ви придбали модель з іншим номером і регіоном, ніж та, яку ви придбали насправді, це тривожний знак.
- Перевірте код моделі: якщо номер моделі (вказаний на пакуванні або в налаштуваннях) закінчується на літеру "C" (наприклад, 23127PN0DC), це модель для китайського ринку. Глобальні версії закінчуються на букву "G". Якщо у вас встановлена HyperOS global з назвою моделі C, ваша прошивка підроблена.
- Знайдіть логотип CE. Перевірте задню кришку або рамку телефона. Глобальна версія смартфона на задній панелі матиме логотип CE. На китайській або індійській версіях не буде маркування CE. Якщо у вас глобальна прошивка і на телефоні немає маркування CE, значить, ви використовуєте підроблену прошивку.
- У деяких випадках китайські варіанти мають інші камери або діапазони мережі порівняно з глобальними варіантами. Перевірте апаратні характеристики, щоб переконатися, що вони відповідають глобальній моделі.
Що робити, якщо оновлення фейкової прошивки вже запущено
Якщо ви вже почали оновлення, і ваш телефон застряг у циклі завантаження або режимі відновлення, то перезавантажте смартфон вручну 7 разів поспіль. Потім система активує функцію автоматичного відкату, яка перезавантажить телефон у робочу версію (наприклад, HyperOS 2.2). Потім перейдіть у Налаштування — Про телефон — Оновлення ПЗ і вимкніть усі автоматичні оновлення. Ви можете безпечно залишатися на HyperOS 2 стільки, скільки захочете.
